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Отравление Навального ,  
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Немецкий депутат заявила о нестыковках в деле Навального

Клиника &laquo;Шарите&raquo;
Клиника «Шарите» (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Обвинения в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального выглядят нелогичными и могут служить предлогом для санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила депутат парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен, передает «Комсомольская правда».

«Нам говорят: Навальный был якобы «отравлен по воле Кремля», а потом — также по воле Кремля — доставлен спецрейсом на лечение в Берлин <...> Как можно верить делу с подобными нестыковками?», — усомнилась она.

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Депутат напомнила, что «атаки» на газопровод начались еще раньше, но с отравлением Навального только усилились. В качестве примера существовавшего давления на проект член парламента привела письмо американских сенаторов, которые выступили с угрозами в адрес сотрудников немецкого порта Мукран, который является логистической базой строительства.

«Нынешнее дело стало лишь логической кульминацией таких требований и, конечно, сыграло на руку противникам проекта», — указала Петерзен.

Она напомнила, что «Северный поток-2» нужен не только России, но и Германии, а его остановка повлечет серьезные убытки для европейских фирм, занятых в строительстве. Кроме того, в перспективе это грозит подорожанием газа для Германии.

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Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где политик впал в кому. Омские врачи разрешили перевезти пациента в Германию только вечером 21 августа, некоторое время они отказывались выдать согласие, утверждая, что больной не транспортабелен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября сравнила случай Навального с отравлением Скрипалей в Лондоне и заявила, что это сложившийся шаблон действий российских властей. «Этот шаблон не изменится — и ни один газопровод ничего не изменит в нем», — указала она, предложив рассматривать «Северный поток-2» не как экономический, а как политический проект.

В Кремле связь с отравлением политика отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава СВР Сергей Нарышкин заявляли, что результаты комплексного анализа, сделанного Навальному в Омске перед отлетом в ФРГ, не показали наличие в его организме каких-либо ядов.
 

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