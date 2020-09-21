Немецкий депутат заявила о нестыковках в деле Навального

Клиника «Шарите» (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Обвинения в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального выглядят нелогичными и могут служить предлогом для санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила депутат парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен, передает «Комсомольская правда».

«Нам говорят: Навальный был якобы «отравлен по воле Кремля», а потом — также по воле Кремля — доставлен спецрейсом на лечение в Берлин <...> Как можно верить делу с подобными нестыковками?», — усомнилась она.

Депутат напомнила, что «атаки» на газопровод начались еще раньше, но с отравлением Навального только усилились. В качестве примера существовавшего давления на проект член парламента привела письмо американских сенаторов, которые выступили с угрозами в адрес сотрудников немецкого порта Мукран, который является логистической базой строительства.

«Нынешнее дело стало лишь логической кульминацией таких требований и, конечно, сыграло на руку противникам проекта», — указала Петерзен.