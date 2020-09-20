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СМИ сообщили о «сошедших с ума» военных России из-за британских патрулей

Истребитель &laquo;Тайфун&raquo; королевских военно-воздушных сил Великобритании
Истребитель «Тайфун» королевских военно-воздушных сил Великобритании (Фото: Leszek Szymanski / EPA / ТАСС)

Британские военные корабли и самолеты значительно увеличили интенсивность патрулирования у границ России, чтобы проверить обороноспособность страны. Об этом сообщает газета The Times.

Как сообщает газета, за последние четыре недели у границ России было замечено 28 самолетов. Самолеты пролетали в районе Черного моря и у побережья Кольского моря.

Источник газеты в министерстве обороны Великобритании сообщил, что патрулирование границ «сводит российских военных с ума». По словам источника, российские военные вынуждены поднимать свои истребители и выводить корабли в море, тем самым позволяя британским ВВС собирать разведданные.

Минобороны за неделю обнаружило у границ России 44 самолета-разведчика
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Фото:Минобороны

Подобная тактика применялась во времена холодной войны, тогда она называлась «миссия с хорьками», так как результат подобен тому, как если забросить хорька в кроличью нору и наблюдать за происходящим, передает газета слова собеседника. Другой источник в британской разведке также отметил, что подобная тактика позволяет изучить потенциального «противника».

В полетах были задействованы истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

18 сентября министерство обороны России сообщило об обнаружении 44 самолетов-разведчиков вблизи границ за одну неделю. В частности, 17 сентября Су-27 перехватил два самолета стран НАТО над Балтийским морем. 8 сентября над Баренцевым морем российские истребители перехватили три иностранных самолета.

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6 сентября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что страны НАТО регулярно выполняют тренировочные полеты и имитируют авиаудары по территории России. Также министр рассказал о возросшей активности кораблей НАТО в акватории черного моря.

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