СМИ сообщили о «сошедших с ума» военных России из-за британских патрулей

Истребитель «Тайфун» королевских военно-воздушных сил Великобритании (Фото: Leszek Szymanski / EPA / ТАСС)

Британские военные корабли и самолеты значительно увеличили интенсивность патрулирования у границ России, чтобы проверить обороноспособность страны. Об этом сообщает газета The Times.

Как сообщает газета, за последние четыре недели у границ России было замечено 28 самолетов. Самолеты пролетали в районе Черного моря и у побережья Кольского моря.

Источник газеты в министерстве обороны Великобритании сообщил, что патрулирование границ «сводит российских военных с ума». По словам источника, российские военные вынуждены поднимать свои истребители и выводить корабли в море, тем самым позволяя британским ВВС собирать разведданные.

Подобная тактика применялась во времена холодной войны, тогда она называлась «миссия с хорьками», так как результат подобен тому, как если забросить хорька в кроличью нору и наблюдать за происходящим, передает газета слова собеседника. Другой источник в британской разведке также отметил, что подобная тактика позволяет изучить потенциального «противника».