Политика , 18 сен, 04:44
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Минобороны за неделю обнаружило у границ России 44 самолета-разведчика
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 44 иностранных самолета-разведчика. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России.
Как отмечается в инфографике, за неделю у границ России разведку вели 10 беспилотных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России не было допущено.
Помимо этого, за неделю в воздух дважды истребители дежурных сил ПВО поднимались пять раз в целях недопущения нарушений границы.
Нарушений воздушного пространства России не было допущено.
17 сентября Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО) сообщил о перехвате над Балтийским морем российским истребителем Су-27 двух самолетов ВМС США и ВВС Швеции.