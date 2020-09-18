Минобороны за неделю обнаружило у границ России 44 самолета-разведчика

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 44 иностранных самолета-разведчика. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России.

Как отмечается в инфографике, за неделю у границ России разведку вели 10 беспилотных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России не было допущено.

Помимо этого, за неделю в воздух дважды истребители дежурных сил ПВО поднимались пять раз в целях недопущения нарушений границы.

Нарушений воздушного пространства России не было допущено.

17 сентября Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО) сообщил о перехвате над Балтийским морем российским истребителем Су-27 двух самолетов ВМС США и ВВС Швеции.