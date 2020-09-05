Шойгу сообщил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море

В Черном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав, в том числе тех, которые не относятся к этому региону. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

«Это не наш флот у берегов Сан-Франциско регулярно ходит туда-сюда, а их флот в Черном море. Мало того, там флота и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярно, это стало почти постоянно», — отметил Шойгу.

По его словам, российские корабли сопровождают зарубежные, когда те появляются в Черном море. Глава Минобороны добавил, что при этом появляются сообщения о том что россияне сопровождают иностранные корабли «непрофессионально, некорректно». Однако Шойгу заявил, что военные делают все, чтобы не допустить угрозу для России.

Ранее Минобороны неоднократно сообщало о появлении иностранных кораблей в Черном море. Так, в середине июня в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США USS Porter с управляемым ракетным оружием. В начале июля российские военные сообщили о заходе в эти воды трех кораблей НАТО: плавучей базы снабжения ВМС Греции «Алиакмоне», испанского тральщика «Тамбре» и корабля «Гаэта» итальянских ВМС. Позже военные Черноморского флота отслеживали эсминец ВМС США USS Porter, который зашел в акваторию Черного моря 19 июля.