Военные засекли третий за день иностранный самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-29 сопроводил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик военно-воздушных сил Великобритании RC-135. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России, передает ТАСС.

В военном ведомстве отметили, что российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к государственной границе.

Истребитель МиГ-29 из состава Северного флота поднялся в воздух, чтобы идентифицировать эту цель. Экипаж истребителя определил ее как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил самолет над акваторией Баренцева моря.

Когда британский самолет развернулся в сторону от границы России, МиГ-29 возвратился на аэродром базирования. В НЦУО уточнили, что российский истребитель выполнил полет «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».