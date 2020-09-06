Шойгу сообщил об имитации НАТО авиаударов по России

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Авиация стран НАТО регулярно выполняет тренировочные полеты с имитацией ракетных и бомбовых ударов по России. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Если раньше с той или иной частотой — конечно, не так, как сейчас, несколько реже — была это в основном разведывательная авиация. То сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», — сказал глава Минобороны.

В последнее время стали частыми сообщения о перехвате российскими истребителями военных самолетов стран НАТО. В том числе, как упомянул Шойгу, 1 сентября тройка Су-27 ВКС России перехватила в небе над Балтийским морем три бомбардировщика В-52Н ВВС США.

31 августа российский истребитель Су-27 перехватил четыре самолета — стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии, которые приближались к границе России.