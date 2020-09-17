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Российский Су-27 перехватил два самолета НАТО над Балтийским морем

Истребитель Су-27
Истребитель Су-27 (Фото: Министерство обороны РФ / Global Look Press)

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота по противовоздушной обороне перехватил над Балтийским морем два самолета ВМС США и ВВС Швеции. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря», — сказано в сообщении.

В НЦУО отметили, что после разворота иностранных военных самолетов от государственной границы России Су-27 вернулся на аэродром базирования. В ведомстве уточнили, что полет истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а границы России не были нарушены.

В этот же день, 17 сентября, НЦУО сообщил агентству ТАСС, что российский истребитель Су-27 перехватил два военных самолета Великобритании и США над Черным морем. Государственные границы России британский стратегический самолет-разведчик ВВС RC-135 и американский самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon не нарушили.

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Беринговым морем
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Ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США над водами Берингова моря. Для перехвата в воздух поднялся российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Тихоокеанского флота. Экипаж сопроводил иностранные самолеты у границы.

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