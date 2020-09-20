Чиновник Госдепа встретится с белорусскими активистами в Литве

Нейтан Сейлс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Координатор бюро Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Нейтан Сейлс в рамках поездки в Литву 21 сентября планирует провести встречу с представителями белорусского гражданского общества. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

«Он (Нейтан Сейлс. — РБК) также встретится с представителями белорусского гражданского общества для обсуждения того, как США могут поддержать народ Белоруссии в их требовании свободных и честных выборов и прекращения белорусскими властями насильственного разгона акций протеста после выборов», — сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что координационный совет белорусской оппозиции планирует сформировать переговорную группу для диалога со странами Запада. Цель группы — обсуждение процедуры передачи власти Светлане Тихановской и сформировавшемуся вокруг нее правительству.

Также сообщалось о планируемой встрече Тихановской с главами МИД Евросоюза в Брюсселе. В Минске эти планы назвали неуместными и «печальными».