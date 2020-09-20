Тихановская назвала чушью обвинения в планах выйти из союза с Россией

Предложения выйти из союзов с Россией и провести дерусификацию не являются частью ее программы, отметила она в интервью РБК

Светлана Тихановская (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью РБК сказала, что в ее программе нет положений о выходе Белоруссии из союза с Россией.

«Вы меня сейчас поставили в тупиковое положение, потому что не могло с нашего сайта, который был создан для Светланы Тихановской и для ее предвыборной кампании, вести на такие ссылки, — я такого не могла согласовать и не слышала. Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь. Такого быть не могло. Потому что у меня в программе три пункта. И если где-то что-то когда-то и появилось, то это не имеет ко мне вообще никакого отношения», — сказала она в интервью РБК.

«Вы такие заявления от меня где-то читали, видели? — добавила Тихановская. –То, о чем говорил господин Лукашенко, — это его фантазии. Никто никогда этого не озвучивал, никто никогда этого не предполагал».

18 августа Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны заявил, что в программе штаба белорусской оппозиции предусмотрены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные — до 2030 года, в частности выход из Союзного государства, Евразийского экономического союза и ОДКБ, запрет на вещание российских телеканалов и ползучий запрет на русский язык.