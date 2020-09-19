Совет белорусской оппозиции создаст группу для переговоров с ЕС и США

Анна Красулина (Фото: unitedcivilparty / Facebook)

Пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила о планах по созданию переговорной группы для диалога со странами Запада при координационном совете оппозиции. Об этом Красулина рассказала в эфире телеканала «Дождь».

«Мы планируем, что у нас будет переговорная группа при координационном совете», — сказала пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

По словам Красулиной, цель этой группы — обсудить процедуру передачи власти и передать ее Светлане Тихановской, а также сформировавшемуся вокруг нее правительству.

О создании КС оппозиции 14 августа объявила главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. Лукашенко считает, что совет был создан с целью захвата власти, и пообещал принять «адекватные меры».