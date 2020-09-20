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Политика ,  
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Сенатор предупредил о серьезных рисках при отказе от «Северного потока-2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предупредил о «серьезных штрафных санкциях» для Европы в случае отказа от газопровода «Северный поток-2», сообщает RT.

Он отметил, что нельзя отказаться от «Северного потока-2» и думать, что не будет никаких последствий.

«Если кто-то думает, что отменить «Северный поток-2» можно просто потому, что у кого-то появится желание, или что можно пойти на поводу у США и при этом ничего не будет, то однозначно будет», — сказал Цеков, комментируя слова депутата бундестага Вальдемара Гердта о том, что отказ от газопровода обойдется более чем в €10 млрд.

Сенатор также предупредил, что будет подорван авторитет тех стран, которые поддерживали проект, в том числе Германии.

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