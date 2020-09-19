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Кадыров сообщил об информационной кампании против Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что против региона ведется информационная кампания. Об этом он сказал на встрече с министром информации и печати Чеченской республики Ахмедом Дудаевым, а также в посте о встрече на своей странице во «ВКонтакте».

«В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках», — сказано в сообщении.

По словам главы республики, западные институты предпринимают «малоэффективные, но настойчивые» попытки вызвать общественное недовольство. В качестве примеров таких попыток Кадыров привел Сирию, Ливию, Украину и «братскую Беларусь».

«Благодаря четким и слаженным действиям органов власти и гражданского общества мы успешно пресекаем любые провокации в информационном пространстве», — добавил Кадыров.

15 сентября чеченские СМИ писали, что западными странами готовятся провокации с использованием маски Кадырова. Как сообщил чеченский телеканал ЧГТРК, маска была изготовлена в секретных лабораториях Европы с применением новейших технологий. Операция получила кодовое название «Двойник».

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Фото:Пресс-служба администрации ЧР / РИА Новости

В июле Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в Грозный «поговорить». Это случилось, после того как США объявили о новых санкциях против Кадырова. Он опубликовал приглашение в Instagram из своего родового села Беной. «Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал глава республики.

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В августе в Чечню вернули на перевоспитание из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушили общественный порядок. Вернувшихся встретил депутат Госдумы Адам Делимханов в присутствии их родственников, правоохранительных органов и представителей духовенства. Делимханов заявил, что такие поступки дискредитируют имя чеченца и мусульманина. Молодых людей заставят выполнять «самую тяжелую работу в этой республике».

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Рамзан Кадыров

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