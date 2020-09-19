Кадыров сообщил об информационной кампании против Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что против региона ведется информационная кампания. Об этом он сказал на встрече с министром информации и печати Чеченской республики Ахмедом Дудаевым, а также в посте о встрече на своей странице во «ВКонтакте».

«В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках», — сказано в сообщении.

По словам главы республики, западные институты предпринимают «малоэффективные, но настойчивые» попытки вызвать общественное недовольство. В качестве примеров таких попыток Кадыров привел Сирию, Ливию, Украину и «братскую Беларусь».

«Благодаря четким и слаженным действиям органов власти и гражданского общества мы успешно пресекаем любые провокации в информационном пространстве», — добавил Кадыров.

15 сентября чеченские СМИ писали, что западными странами готовятся провокации с использованием маски Кадырова. Как сообщил чеченский телеканал ЧГТРК, маска была изготовлена в секретных лабораториях Европы с применением новейших технологий. Операция получила кодовое название «Двойник».