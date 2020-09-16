Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами

Рамзан Кадыров (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что помывшие обувь в источнике при православном храме в Калининграде молодые люди не были чеченцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — написал он.

По мнению Кадырова, нарушитель не может быть представителем какой-либо национальности, так как действует не в интересах народа.

«Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности», — отметил Кадыров, добавив, что такой человек должен быть наказан по закону.

Инцидент в Калининграде глава Чечни считает «не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности» у тех, кто решил вымыть обувь в источнике.