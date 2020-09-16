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Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что помывшие обувь в источнике при православном храме в Калининграде молодые люди не были чеченцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — написал он.

По мнению Кадырова, нарушитель не может быть представителем какой-либо национальности, так как действует не в интересах народа.

«Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности», — отметил Кадыров, добавив, что такой человек должен быть наказан по закону.

Инцидент в Калининграде глава Чечни считает «не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности» у тех, кто решил вымыть обувь в источнике.

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Политика
Рамзан Кадыров

Ранее в Telegram-канале «Подъем» появилось видео, на котором несколько человек решили помыть обувь в источнике при храме. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — говорит один из молодых людей на видеозаписи. В Калининградской епархии сообщили, что полиция проводит проверку по данному факту. Позднее один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что «это такая серьезная вода».

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В начале августа чеченские власти вернули из Москвы в республику более 100 молодых людей на перевоспитание — они пристрастились к наркотикам и нарушали в столице общественный порядок. По словам депутата Госдумы Адама Делимханова, им поручат «самую тяжелую работу».

Теги: Рамзан Кадыров, чеченцы, православный храм
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