В Чечню «на перевоспитание» из Москвы вернули более 100 молодых людей

Речь идет о чеченцах, которые нарушали общественный порядок в столице и употребляли наркотики. Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что в Чечне они будут привлечены к тяжелым общественным работам

Адам Делимханов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Власти Чечни вернули на перевоспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали в столице общественный порядок. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Госдумы Адам Делимханов в присутствии родственников провинившихся, а также представителей духовенства и правоохранительных органов, встретился в Грозном с возвращенными молодыми людьми.

«Они будут выполнять самую тяжелую работу в этой республике. В каждом районе начальник полиции заберет к себе, родители должны контролировать, чтобы они не уехали, не прятались. Мы показываем это только для примера другим», — сказал Делимханов.

По словам депутата, главе Чечни Рамзану Кадырову регулярно пишут о молодых людях, совершающих правонарушения за пределами республики. Делимханов заявил, что такие поступки дискредитируют имя чеченца и мусульманина.