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В Чечню «на перевоспитание» из Москвы вернули более 100 молодых людей

Речь идет о чеченцах, которые нарушали общественный порядок в столице и употребляли наркотики. Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что в Чечне они будут привлечены к тяжелым общественным работам
Адам Делимханов
Адам Делимханов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Власти Чечни вернули на перевоспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали в столице общественный порядок. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Госдумы Адам Делимханов в присутствии родственников провинившихся, а также представителей духовенства и правоохранительных органов, встретился в Грозном с возвращенными молодыми людьми.

«Они будут выполнять самую тяжелую работу в этой республике. В каждом районе начальник полиции заберет к себе, родители должны контролировать, чтобы они не уехали, не прятались. Мы показываем это только для примера другим», — сказал Делимханов.

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По словам депутата, главе Чечни Рамзану Кадырову регулярно пишут о молодых людях, совершающих правонарушения за пределами республики. Делимханов заявил, что такие поступки дискредитируют имя чеченца и мусульманина.

Он добавил, что молодым людям никто не мешает учиться, работать и развиваться, но власти республики просят чеченцев следить за своим поведением и не нарушать закон.

Это не первый случай, когда руководство Чечни возвращает на родину людей за проступки, совершенные в других российских регионах. Так, в октябре 2018 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как молодой человек в Москве бросает в пассажира общественного транспорта банку со словами «Ахмат — сила!». После этого Кадыров вернул сделавшего это чеченца на родину и устроил на работу по уборке улиц Грозного.

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Кадыров также нередко вмешивается в конфликты уроженцев республики за ее пределами. Последним таким случаем стала ситуация с избиением чеченским блогером Зелимханом Зелимхановым своего коллеги по YouTube Святослава Коваленко.

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Коваленко на своем канале рассказывает о криминальных действиях уроженцев кавказских республик. В одном из роликов в июне он назвал Зелимханова членом банды вымогателей и заявил, что чеченец для него «не авторитет».

Зелимханов посчитал эти слова личным оскорблением и 10 июля вместе с друзьями подкараулил Коваленко в одном из дворов столицы. Блогера сильно избили. Инцидент получил широкий общественный резонанс, министр информации Чечни Ахмед Дудаев доложил о нем Кадырову.

После этого Коваленко выложил видео, на котором он сидит за столом с Адамом Делимхановым, а Зелимханов стоит и извиняется перед ним. Чеченский блогер в итоге удалил свой канал на YouTube и Instagram-аккаунт, а также извинился перед Кадыровым.

Автор: Анастасия Курносова
Теги: Чечня, Адам Делимханов
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