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В Чечне заявили о подготовке провокации с маской Кадырова

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

В Сети распространяется информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски Рамзана Кадырова. Об этом сообщил чеченский телеканал ЧГТРК «Грозный» в Twitter.

В видео, прикрепленном к сообщению, показана маска в виде головы главы Чечни.

Телеканал в своем сообщении ссылается на аккаунт eldit_net в Instagram, который сообщил, что маску изготовили «в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий». Анонимный аккаунт без указания источников утверждает, что операция получила кодовое название «Двойник» и находится на последней стадии подготовки.

«Стало известно, что сейчас идет отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образа», — говорится в сообщении аккаунта. К нему же прикреплено видео с реалистичной маской, изображающей главу Чечни. Точно такое же сообщение появилось еще в одном анонимном аккаунте в Instagram с ником pro_chechnya.

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Рамзан Кадыров

В апреле Рамзан Кадыров в ответ на критику в интернете после его слов о закрытии границ республики из-за пандемии коронавируса назвал своих недоброжелателей «кнопочными героями». «Обращаюсь к блогерам и «кнопочным героям»: я буду защищать интересы своего народа и республики, чтобы обезопасить свой народ от болезней, от террористов, от недругов», — сказал тогда он.

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Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, провокация
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