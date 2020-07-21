Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео приехать «поговорить» в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к американскому госсекретарю Майку Помпео, который накануне сообщил о новых санкциях США против Кадырова. Ролик размещен на странице ЧГТРК «Грозный» в Instagram.
В видеообращении Кадыров заявил, что «до того испугался» санкций, что решил приехать в свое родовое село Беной.
«Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал глава республики.
Госдепартамент США включил Кадырова в черный список, обвинив его в «многочисленных серьезных нарушениях прав человека». Также под ограничения попали его супруга Медни Кадырова и две дочери — Айшат и Хадижат.