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Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео приехать «поговорить» в Чечню

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к американскому госсекретарю Майку Помпео, который накануне сообщил о новых санкциях США против Кадырова. Ролик размещен на странице ЧГТРК «Грозный» в Instagram.

В видеообращении Кадыров заявил, что «до того испугался» санкций, что решил приехать в свое родовое село Беной.

«Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал глава республики.

https://www.instagram.com/p/CC5Xi7ZIY6Y/

Госдепартамент США включил Кадырова в черный список, обвинив его в «многочисленных серьезных нарушениях прав человека». Также под ограничения попали его супруга Медни Кадырова и две дочери — Айшат и Хадижат.

Кадыров ответил на новые санкции США фотографией с пулеметами
Политика
Рамзан Кадыров

Кадыров в ответ на американские санкции посоветовал властям США не принимать решения «из-за океана», а приехать в республику и увидеть, что его поддерживают «почти 100% населения». Кроме того, Кадыров обвинил Госдепартамент в попытке «внести разлад внутри семьи». По его словам, этого у США сделать не получилось, а его жена и дочери «бросили бы интересы в США и Европе, даже если они были бы».

Кремль не увидел проблем в публикации фото Кадырова с пулеметами
Политика
Фото: Павел Головкин / AP

Кроме того, после заявления Госдепа США Кадыров опубликовал фотографию, где он держит два пулемета в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал он.

Видео

Теги: США, Рамзан Кадыров, Чеченская Республика
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