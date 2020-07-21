Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео приехать «поговорить» в Чечню

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к американскому госсекретарю Майку Помпео, который накануне сообщил о новых санкциях США против Кадырова. Ролик размещен на странице ЧГТРК «Грозный» в Instagram.

В видеообращении Кадыров заявил, что «до того испугался» санкций, что решил приехать в свое родовое село Беной.

«Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал глава республики.

https://www.instagram.com/p/CC5Xi7ZIY6Y/

Госдепартамент США включил Кадырова в черный список, обвинив его в «многочисленных серьезных нарушениях прав человека». Также под ограничения попали его супруга Медни Кадырова и две дочери — Айшат и Хадижат.