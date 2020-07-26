Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии мира

По мнению главы Чечни, его надо не наказывать, а награждать за борьбу с международным терроризмом

Фото: Пресс-служба администрации ЧР / РИА Новости

Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 1» назвал несправедливостью решение США включить его в санкционный список. По словам главы Чечни, он не нарушал права человека, а боролся с международным терроризмом.

«Где я нарушил права человека? Наоборот. Мы боремся с международным терроризмом, войну остановили. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, а они меня под санкции. Несправедливо», - заявил Кадыров.

Глава Чечни при этом указал, что в Афганистане военные действия продолжаются, погибли 2 млн человек. «А мы, благодаря президенту Путину, навели порядок, мирно живем. Полтора миллиона населения чувствует себя по кайфу», - добавил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что если у американцев нет дел, то они могут придумать тысячу санкций против него. «Занятие у них будет», - сказал Кадыров.

В июле госсекретарь США Майк Помпео указал, что Кадырова и его семью внесли в черный список, что означает запрет на въезд в США. Кроме чеченского лидера посетить Штаты не смогут его жена Медни Кадырова и их дочери Айшат и Хадижат. Помпео пояснил, что у Госдепа есть доказательства причастности Кадырова к грубым нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные казни, которые произошли более десяти лет назад. Главу Чечни также обвинили в угрозах журналистам, освещавшим распространение коронавируса.

В ответ Кадыров опубликовал фото с пулеметами и подписью «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!». Позже он написал, что распространение санкций на его семью показывает «истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов». Кроме того, Кадыров объявил о введении против Помпео всех санкций, которые есть в Чечне.