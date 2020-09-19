МИД отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Санкции Евросоюза против Белоруссии противоречат цели восстановления стабильности, налаживания диалога и ослабления напряженности в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте министерства.

«В контексте ситуации в Белоруссии [санкционная политика ЕС] противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС», — сказала Захарова.

Также представитель МИДа добавила, что в ЕС не должны «удивляться тому, что ответные меры последуют». По ее словам, Евросоюз «раскачивает лодку», а санкции нелегитимны с точки зрения международного плана и являются прямым вмешательством во внутренние дела.

Накануне стало известно, что ЕС и США могут на следующей неделе объявить введение новых санкций против Белоруссии. В ответ глава белорусского МИДа Владимир Макей пригрозил принять меры против иностранных СМИ на территории республики.

Также в Минске оценили предстоящую встречу противницы Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской с главами МИД Евросоюза как «наглое вмешательство» во внутренние дела республики. В свою очередь, в совете белорусской оппозиции предложили создать переговорную группу для диалога со странами Запада. Цель этой группы — обсудить процедуру передачи власти в стране.