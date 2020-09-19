Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Тихановская пригрозила подавляющим протесты силовикам раскрытием их имен Политика, 20:22 Отец Черышева сообщил об отказе футболиста перейти в «Краснодар» Спорт, 20:14 NYT сообщила об отказе Ирана провоцировать Трампа до выборов Политика, 20:05 Новичок премьер-лиги «Лидс» забил 7 голов в двух матчах на старте сезона Спорт, 19:42 МИД отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии Политика, 19:40 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 19:15 «Зенит» упустил победу в матче чемпионата России с «Уралом» Спорт, 19:03 Борисов заявил об оснащении армии новейшим оружием на 70% до конца года Политика, 18:56 Выручка ЦСКА за год упала почти вдвое Спорт, 18:48 В рижском «Динамо» выявили вспышку COVID-19 Спорт, 18:28 Совет белорусской оппозиции создаст группу для переговоров с ЕС и США Политика, 18:28 Как превратить творчество в бизнес на рынке с непрогнозируемым спросом РБК и Райффайзенбанк, 18:17 Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на этапе Кубка России Спорт, 17:46 Политолог Валерий Соловей сообщил о задержании в Москве Политика, 17:31
Политика ,  
0 

МИД отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Санкции Евросоюза против Белоруссии противоречат цели восстановления стабильности, налаживания диалога и ослабления напряженности в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте министерства.

«В контексте ситуации в Белоруссии [санкционная политика ЕС] противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС», — сказала Захарова.

Также представитель МИДа добавила, что в ЕС не должны «удивляться тому, что ответные меры последуют». По ее словам, Евросоюз «раскачивает лодку», а санкции нелегитимны с точки зрения международного плана и являются прямым вмешательством во внутренние дела.

Накануне стало известно, что ЕС и США могут на следующей неделе объявить введение новых санкций против Белоруссии. В ответ глава белорусского МИДа Владимир Макей пригрозил принять меры против иностранных СМИ на территории республики.

Также в Минске оценили предстоящую встречу противницы Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской с главами МИД Евросоюза как «наглое вмешательство» во внутренние дела республики. В свою очередь, в совете белорусской оппозиции предложили создать переговорную группу для диалога со странами Запада. Цель этой группы — обсудить процедуру передачи власти в стране.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

Мария Захарова Белоруссия МИД России
Материалы по теме
Совет белорусской оппозиции создаст группу для переговоров с ЕС и США
Политика
В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС
Политика
США и ЕС объявят новые санкции против Белоруссии на следующей неделе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter