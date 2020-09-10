Сейм Литвы призвал мир считать Тихановскую избранным лидером Белоруссии

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Парламент Литвы принял резолюцию с обращением к мировому сообществу по поводу ситуации в Белоруссии. В документе говорится, что Светлана Тихановская является избранным лидером белорусского народа, в то время как действующий президент Александр Лукашенко назван незаконным лидером, который де-факто аннексировал страну.

Депутаты призвали «поддержать требование избранного лидера белорусского народа Светланы Тихановской и созданного по ее инициативе координационного совета как единственных законных представителей белорусского народа о проведении новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в стране».

При этом парламентарии предложили оценивать действия президента Лукашенко, «направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, как преступление против собственного народа, как недействительные, лишенные юридической силы и не признаваемые международным сообществом меры».

Авторы документа предложили требовать от России не вмешиваться во внутреннюю политику Белоруссии и не поддерживать «нелегитимного лидера Белоруссии», а также ввести дополнительные санкции против России и представителей белорусской власти «в случае попытки незаконным путем ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа».