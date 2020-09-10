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Сейм Литвы призвал мир считать Тихановскую избранным лидером Белоруссии

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Парламент Литвы принял резолюцию с обращением к мировому сообществу по поводу ситуации в Белоруссии. В документе говорится, что Светлана Тихановская является избранным лидером белорусского народа, в то время как действующий президент Александр Лукашенко назван незаконным лидером, который де-факто аннексировал страну.

Депутаты призвали «поддержать требование избранного лидера белорусского народа Светланы Тихановской и созданного по ее инициативе координационного совета как единственных законных представителей белорусского народа о проведении новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в стране».

При этом парламентарии предложили оценивать действия президента Лукашенко, «направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, как преступление против собственного народа, как недействительные, лишенные юридической силы и не признаваемые международным сообществом меры».

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Авторы документа предложили требовать от России не вмешиваться во внутреннюю политику Белоруссии и не поддерживать «нелегитимного лидера Белоруссии», а также ввести дополнительные санкции против России и представителей белорусской власти «в случае попытки незаконным путем ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа».

Ранее в интервью телеканалу «Белсат» экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что во время поездки в Польшу ее встречали как лидера страны, предоставив президентский кортеж и вертолет.

Бывший премьер-министр Польши и бывший глава Евросовета Дональд Туск предложил выдвинуть супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира. «Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», — написал он у себя в Twitter.

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Номинация будет способом отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении протеста за многие годы, пояснил Туск.

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