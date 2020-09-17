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В Совфеде назвали ничтожными обвинения Польши против диспетчеров

Место крушения польского правительственного самолёта Ту-154 под Смоленском, 10 апреля 2010г.
Место крушения польского правительственного самолёта Ту-154 под Смоленском, 10 апреля 2010г. (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Обвинения против диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году, юридически не обоснованы. Об этом РБК сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Поскольку с юридической точки зрения подобного рода претензии ничтожны, реакции с российской стороны просто не требуется. Что же касается существа происходящего, то я бы это обозначил одним словом — возня. Причем возня даже не в отношениях между нашими странами, а возня внутри Польши, где власть и оппозиция пытаются использовать тему трагической гибели в собственных внутриполитических целях. А в заложниках у этой ситуации оказываются российско-польские отношения. Это вызывает глубочайшие сожаления», — заявил он.

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Место крушения польского правительственного самолёта Ту-154 под Смоленском, 10 апреля 2010г.

Косачев добавил, что ситуация с крушением самолета расследована «абсолютно досконально» и нет сомнений в том, что причиной трагедии стали ошибочные действия экипажа и давление на экипаж со стороны «высокопоставленного пассажирского корпуса». Сенатор считает, что ситуация, при которой Россия выдаст диспетчеров, «абсолютно исключена» и «противоречит Конституции».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с РБК отметил, что польская сторона использует «все средства и все методы, чтобы попытаться обвинить Россию». Сенатор напомнил, что по воздушному кодексу решение о посадке принимает пилот.

«Под давлением своего руководства пилот принял решение сажать самолет в условиях практически нулевой видимости, и машина потерпела катастрофу. А сейчас обвинять в этом диспетчеров? Если деятельность диспетчера привела к нарушению — столкновение самолета в воздухе или посадка на заведомо неподготовленную полосу — то все разговоры записаны. Диспетчеры четко сказали — посадку нельзя проводить. Окончательное решение принял командир корабля», — сказал Джабаров.

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Обломки польского правительственного самолета Ту-154

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По мнению Джабарова, ответ России может быть «жестким». «Россия может ответить своим обращением, обвинить в том, что они пытаются ввести в заблуждение мировую общественность. И я думаю, что любая комиссия экспертов авиасообщений подтвердит, укажет в суде: это вина не диспетчеров, а летчиков и тех, кто заставлял их садиться во время аварийной ситуации», — добавил сенатор.

По его словам, вероятность выдачи Россией диспетчеров «нулевая», так как Россия «никогда своих граждан не выдает». В заключение сенатор добавил, что обвинение российских диспетчеров сделано для антироссийского пиара.

Ранее прокуратура Польши обратилась в районный суд в Варшаве с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.

В конце июля польская комиссия по повторному расследованию катастрофы заявляла, что причиной крушения самолета стали два взрыва, а сама катастрофа стала следствием «преднамеренных действий», связанных в том числе с ремонтом борта.

Самолет Ту-154, на борту которого летел президент Польши Лех Качиньский и несколько десятков чиновников и представителей высшего военного командования страны, разбился в апреле 2010 года при заходе на посадку. Погибли 96 человек.

прокуратура арест авиадиспетчеры Лех Качиньский
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