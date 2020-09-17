В Совфеде назвали ничтожными обвинения Польши против диспетчеров

Место крушения польского правительственного самолёта Ту-154 под Смоленском, 10 апреля 2010г. (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Обвинения против диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году, юридически не обоснованы. Об этом РБК сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Поскольку с юридической точки зрения подобного рода претензии ничтожны, реакции с российской стороны просто не требуется. Что же касается существа происходящего, то я бы это обозначил одним словом — возня. Причем возня даже не в отношениях между нашими странами, а возня внутри Польши, где власть и оппозиция пытаются использовать тему трагической гибели в собственных внутриполитических целях. А в заложниках у этой ситуации оказываются российско-польские отношения. Это вызывает глубочайшие сожаления», — заявил он.

Косачев добавил, что ситуация с крушением самолета расследована «абсолютно досконально» и нет сомнений в том, что причиной трагедии стали ошибочные действия экипажа и давление на экипаж со стороны «высокопоставленного пассажирского корпуса». Сенатор считает, что ситуация, при которой Россия выдаст диспетчеров, «абсолютно исключена» и «противоречит Конституции».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с РБК отметил, что польская сторона использует «все средства и все методы, чтобы попытаться обвинить Россию». Сенатор напомнил, что по воздушному кодексу решение о посадке принимает пилот.