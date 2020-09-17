Кремль заявил о невозможности выдачи Польше диспетчеров из дела о Ту-154

Место крушения польского правительственного самолёта Ту-154 под Смоленском, 10 апреля 2010г. (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Россия в любом случае не выдаст Польше трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в 2010 году, во время крушения Ту-154 Леха Качиньского, поскольку это невозможно по российскому законодательству. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это невозможно по нашему законодательству», — подчеркнул он.

Ранее Песков заявлял, что Кремль негативно относится к требованию Польши о временном аресте и выдачи трех авиадиспетчеров смоленского аэропорта.

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