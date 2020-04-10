СК сообщил о 40 осмотрах Польшей обломков лайнера Качиньского

Лех Качиньский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Следственный комитет России исполнил более 40 запросов со стороны Польши на осмотр обломков потерпевшего крушение самолета, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники комитета предоставляли доступ польской стороне к конструктивным элементам, подузлам и агрегатам разбившегося Ту-154М, которые находились на аэродроме Смоленск. Результаты передали Польше согласно международным договоренностям и российскому законодательству.

В СК отметили, что доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ на борту самолета не подтвердились в ходе судебных экспертиз в России и Польше. На обломках и останках погибших не обнаружили следы взрывчатых веществ.

По данным следствия, в 2010 году командир лайнера не ушел на запасной аэродром в условиях отсутствия видимости из-за погоды. Впоследствии экипаж продолжил совершать ошибки и не реагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.