Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 74,61 (-1,14) Quote, 09 апр, 12:37
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 81,09 (-1,15) Quote, 09 апр, 12:37
В Москве еще 37 человек выздоровели от коронавируса Общество, 10:25 После визита Безоса у рабочего склада Amazon подтвердили коронавирус Бизнес, 10:17 СК сообщил о 40 осмотрах Польшей обломков лайнера Качиньского Общество, 10:16 Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽81 Quote, 10:11 От контрагентов до активистов: кто и как уводит деньги компании Pro, 10:06 Проблемы начнутся к лету: что будет с оплатой ипотеки в условиях пандемии Недвижимость, 10:05 Как нарушители самоизоляции спорят с ГИБДД Авто, 10:05 Fox News сообщил о росте рейтинга Трампа на фоне пандемии коронавируса Политика, 10:03 Минпромторг попросил регионы разрешить заготовку лома во время изоляции Бизнес, 10:01 Прокуратура потребовала закрыть сайты с данными о продаже пропусков Общество, 10:00 «Киты накапливают биткоины». Две причины ждать скорого роста цены BTС Крипто, 10:00 На что может рассчитывать пострадавший бизнес в Москве 09:59 Студия на удаленке: карантин в Италии через объектив фотографа Футурология, 09:59  Что должны осознать руководители во время работы на удаленке — Bloomberg Pro, 09:46
Общество ,  
0 

СК сообщил о 40 осмотрах Польшей обломков лайнера Качиньского

Лех Качиньский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Следственный комитет России исполнил более 40 запросов со стороны Польши на осмотр обломков потерпевшего крушение самолета, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники комитета предоставляли доступ польской стороне к конструктивным элементам, подузлам и агрегатам разбившегося Ту-154М, которые находились на аэродроме Смоленск. Результаты передали Польше согласно международным договоренностям и российскому законодательству.

Польская комиссия второй раз за год осмотрела обломки Ту-154 Качиньского
Общество

В СК отметили, что доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ на борту самолета не подтвердились в ходе судебных экспертиз в России и Польше. На обломках и останках погибших не обнаружили следы взрывчатых веществ.

По данным следствия, в 2010 году командир лайнера не ушел на запасной аэродром в условиях отсутствия видимости из-за погоды. Впоследствии экипаж продолжил совершать ошибки и не реагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.

Самолет Ту-154М, на борту которого находился Качиньский, разбился 10 апреля 2010 года во время захода на посадку в Смоленске. В лайнере также находились польские депутаты и высшее военное командование. Погибли 96 человек, находившихся на борту.

Глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич называл авиакатастрофу терактом. В апреле 2018 года польская комиссия опубликовала новый отчет о крушении самолета, в котором заявила, что лайнер разбился не из-за ошибки экипажа, а из-за взрывов на борту Ту-154М, которых было не менее двух. В СК России версию Польши о взрыве опровергали.

Теги: Польша, Следственный комитет, Лех Качиньский, крушение самолета
Материалы по теме
Польская комиссия второй раз за год осмотрела обломки Ту-154 Качиньского
Общество
Министр обороны Польши назвал авиакатастрофу под Смоленском терактом
Политика
В Польше усомнились в поездке Дуды в Россию на годовщину крушения Ту-154
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter