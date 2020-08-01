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Захарова увидела вымысел в расследовании крушения Ту-154 Качиньского

Обломки самолета польского президента Леха Качиньского, разбившегося в апреле 2010 года
Обломки самолета польского президента Леха Качиньского, разбившегося в апреле 2010 года (Фото: Сергей Пономарев / AP)

В повторном расследовании катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, которое ведет польская комиссия, реальность «намертво переплелась с вымыслом». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в Facebook.

Так Захарова отреагировала на отчет польской комиссии о том, что крушение произошло в результате «преднамеренных действий», связанных с ремонтом самолета, а также с «преднамеренной неправильной посадкой самолета российскими диспетчерами».

«Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — прокомментировала Захарова выводы комиссии.

В Польше заявили о связи крушения самолета Качиньского с ремонтом борта
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Место крушения самолета Ту-154 под Смоленском

Самолет Ту-154, на котором президент Польши, члены правительственной делегации и представители высшего военного командования страны летели в Смоленск, разбился в апреле 2010 года при заходе на посадку в условиях плохой видимости. На борту находились 96 человек, все они погибли.

В 2018 году комиссия по расследования во главе с экс-министром обороны Польши Антонием Мачеревичем опубликовала отчет, в котором опровергла доводы, что крушение произошло из-за ошибки экипажа. В качестве причины катастрофы рассматривались взрывы на борту.

В Следственном комитете версию о взрывах неоднократно опровергали. По версии следователей, командир самолета не ушел на запасной аэродром в условиях отсутствия видимости, а затем экипаж продолжил совершать ошибки и не реагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.

Теги: Лех Качиньский, Польша
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