Захарова увидела вымысел в расследовании крушения Ту-154 Качиньского

Обломки самолета польского президента Леха Качиньского, разбившегося в апреле 2010 года (Фото: Сергей Пономарев / AP)

В повторном расследовании катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, которое ведет польская комиссия, реальность «намертво переплелась с вымыслом». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в Facebook.

Так Захарова отреагировала на отчет польской комиссии о том, что крушение произошло в результате «преднамеренных действий», связанных с ремонтом самолета, а также с «преднамеренной неправильной посадкой самолета российскими диспетчерами».

«Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — прокомментировала Захарова выводы комиссии.

Самолет Ту-154, на котором президент Польши, члены правительственной делегации и представители высшего военного командования страны летели в Смоленск, разбился в апреле 2010 года при заходе на посадку в условиях плохой видимости. На борту находились 96 человек, все они погибли.