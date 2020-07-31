В Польше заявили о связи крушения самолета Качиньского с ремонтом борта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 13:38
Украина потребует выдачи девяти задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК» Политика, 20:48 Путин подписал позволяющий зачислить штраф «Норникеля» в бюджет закон Политика, 20:26 У муниципального депутата Галяминой прошел обыск Общество, 20:26 Старый Свет готовится к новой волне коронавируса Политика, 20:16 Юран покинул пост главного тренера «Химок» Спорт, 20:03 СК назвал причину убийства рэпера Энди Картрайта его женой Общество, 20:02 РБК Pro: опасный эгоизм и крах американской мечты. Лучшие деловые книги Pro, 20:00 Умер режиссер «Полуночного экспресса» и «Стены» Алан Паркер Общество, 19:54 «Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым Спорт, 19:51 Границу России с Абхазией решили открыть с 1 августа Общество, 19:46 В Польше заявили о связи крушения самолета Качиньского с ремонтом борта Общество, 19:43 Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году Общество, 19:37 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:26 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 19:15
Общество ,  
0 

В Польше заявили о связи крушения самолета Качиньского с ремонтом борта

Место крушения самолета Ту-154 под Смоленском
Место крушения самолета Ту-154 под Смоленском (Фото: Сергей Пономарёв / AP)

Причиной крушения самолета президента Польши Леха Качиньского в Смоленской области в 2010 году стали два взрыва, а сама трагедия стала следствием «преднамеренных действий», связанных в том числе с ремонтом борта. Об этом в сейме сообщила польская комиссия по повторному расследованию катастрофы, передает телеканал Polsat News.

«Нет сомнений в том, что трагедия была результатом ряда преднамеренных действий как в области капитального ремонта самолета Ту-154М <...>, преднамеренной неправильной посадки самолета в тысяче метров перед аэропортом российскими диспетчерами, так и в том, что касается аварии и взрывов, которые в конечном итоге уничтожили самолет и привели к гибели президента Польши и всей правительственной делегации», — говорится в отчете комиссии.

Как передает PolskieRadio, в результате расследования комиссия пришла к выводу, что на борту Ту-154 произошли два взрыва — в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. О том, что лайнер рухнул в результате взрывов, свидетельствуют травмы погибших и характер повреждений самолета. Кроме того, на обломках лайнера обнаружили следы тротила, гексогена и пентрита, отмечается в промежуточном отчете комиссии,

Также в сейме обвинили российских следователей в попытке скрыть доказательства взрыва на борту самолета при расследовании катастрофы.

СК сообщил о 40 осмотрах Польшей обломков лайнера Качиньского
Общество

Как передает агентство Polska Agencja Prasowa, глава комиссии по расследованию крушения самолета, бывший министр обороны Антоний Мачеревич представил сейму фильм с предварительными данными расследования. При этом, по словам Мачеревича, фильм является приложением к отчету, который еще не был официально принят. По его словам, комиссия официально представит этот отчет в течение следующего квартала.

Самолет Ту-154, на котором президент Польши Лех Качиньский и еще несколько десятков чиновников и представителей высшего военного командования страны летели в Смоленск, разбился в апреле 2010 года при заходе на посадку. На борту находились 96 человек, все они погибли.

Мачеревич и ранее называл авиакатастрофу терактом. В апреле 2018 года комиссия под его руководством опубликовала отчет о крушении самолета, в котором опровергались доводы о том, что лайнер разбился не из-за ошибки экипажа. В качестве причины происшествия назывались взрывы на борту.

В Следственном комитете России версию Польши о взрыве неоднократно опровергали. По версии СК, командир лайнера не ушел на запасной аэродром в условиях отсутствия видимости из-за погоды. Впоследствии экипаж продолжил совершать ошибки и не реагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.

Теги: Лех Качиньский, Польша, крушение самолета
Материалы по теме
СК сообщил о 40 осмотрах Польшей обломков лайнера Качиньского
Общество
Польская комиссия второй раз за год осмотрела обломки Ту-154 Качиньского
Общество
Экс-главу канцелярии премьера Польши осудили по делу о гибели Качиньского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter