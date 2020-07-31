В Польше заявили о связи крушения самолета Качиньского с ремонтом борта

Место крушения самолета Ту-154 под Смоленском (Фото: Сергей Пономарёв / AP)

Причиной крушения самолета президента Польши Леха Качиньского в Смоленской области в 2010 году стали два взрыва, а сама трагедия стала следствием «преднамеренных действий», связанных в том числе с ремонтом борта. Об этом в сейме сообщила польская комиссия по повторному расследованию катастрофы, передает телеканал Polsat News.

«Нет сомнений в том, что трагедия была результатом ряда преднамеренных действий как в области капитального ремонта самолета Ту-154М <...>, преднамеренной неправильной посадки самолета в тысяче метров перед аэропортом российскими диспетчерами, так и в том, что касается аварии и взрывов, которые в конечном итоге уничтожили самолет и привели к гибели президента Польши и всей правительственной делегации», — говорится в отчете комиссии.

Как передает PolskieRadio, в результате расследования комиссия пришла к выводу, что на борту Ту-154 произошли два взрыва — в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. О том, что лайнер рухнул в результате взрывов, свидетельствуют травмы погибших и характер повреждений самолета. Кроме того, на обломках лайнера обнаружили следы тротила, гексогена и пентрита, отмечается в промежуточном отчете комиссии,

Также в сейме обвинили российских следователей в попытке скрыть доказательства взрыва на борту самолета при расследовании катастрофы.