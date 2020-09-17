Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 12:28
Что не так с традиционными программами лояльности и как их улучшить Pro, 13:18 Доктор Фредерик Бонте — о косметике на маточном молочке РБК Стиль и Guerlain, 13:12 В России намерены преподавать каратэ в школах Спорт, 13:06 МиГ-31 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем Политика, 13:06 После столкновения самолета с птицами в Белгороде началась проверка Общество, 13:00 Песков ответил на требование Польши арестовать диспетчеров по делу Ту-154 Политика, 12:48 Белорусский Минздрав получил документы для испытания российской вакцины Общество, 12:46 Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции Общество, 12:45 Хуснуллин не увидел предпосылок для роста цен на жилье во всей России Недвижимость, 12:39 Как справиться с кассовым разрывом и непредвиденными трудностями РБК и Райффайзенбанк, 12:38 Китайцы клонировали пикап Ford и сделали из него «Большого генерала» Авто, 12:36 Третьяк назвал кандидатов на место в воротах сборной России на ЧМ Спорт, 12:35 Зампред ВТБ Вадим Кулик — РБК: «Просто айтишником быть бессмысленно» Экономика образования, 12:30  Отравление Навального. Что важно знать Политика, 12:25
Общество ,  
0 

После столкновения самолета с птицами в Белгороде началась проверка

Аэрофлот AFLT ₽82,58 -0,1% Купить

Видео: belgorodgo31 / VK
Видео: belgorodgo31 / VK
Video

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с повреждением самолета при заходе на посадку в аэропорту Белгорода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 16 сентября примерно в 23:20 (по мск) самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Белгород из Москвы, столкнулся со стаей птиц, заходя на посадку.

Пострадавших не было, лайнер отстранили от полетов, отметили в прокуратуре.

Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Общество
Фото:Arne Dedert / DPA / ТАСС

Ведомство поручило провести проверку Белгородскому транспортному прокурору. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности
«Аэрофлот» Белгород самолет
Материалы по теме
СК начал проверку после столкновения самолета с трапом в аэропорту Тюмени
Общество
Вылетевший в Москву самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter