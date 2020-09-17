После столкновения самолета с птицами в Белгороде началась проверка

Видео: belgorodgo31 / VK

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с повреждением самолета при заходе на посадку в аэропорту Белгорода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 16 сентября примерно в 23:20 (по мск) самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Белгород из Москвы, столкнулся со стаей птиц, заходя на посадку.

Пострадавших не было, лайнер отстранили от полетов, отметили в прокуратуре.