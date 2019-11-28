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В «Аэрофлоте» предложили создать компанию для защиты аэропортов от птиц
В компании указали на то, что нормы орнитологической безопасности в России не соответствуют международным — их принимали еще во времена СССР
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Аэрофлот» предлагает создать компанию, которая займется предоставлением ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты аэропортов, следует из доклада главного специалиста департамента управления безопасностью полетов авиаперевозчика Игоря Нельги. Документ (*pdf) опубликован на сайте Росавиации.

«Предлагается создание специальной компании (возможно при поддержке Минтранса, Росавиации) для предоставления услуг — ловчих птиц, собак на проблемные сезоны», — сказано в докладе. В «Аэрофлоте» отметили зарубежный опыт таких компаний.

Использование ловчих птиц и собак на аэродромах России не распространено и является, скорее, исключением (в частности, их применяют в Пулково и Внуково), такие меры требуют дополнительных затрат и подготовки специалистов, говорится в докладе.

Нельга указывает, что период максимальной работы орнитологов на аэропортах в Московском регионе — «это с мая по сентябрь, остальное время данным специалистам работы практически нет».

В докладе говорится, что единственным нормативным документом для гражданской авиации с конкретными рекомендациями по орнитологическому сопровождению полетов является руководство, утвержденное в декабре 1988 года, в котором не отражены современные требования с учетом стандартов и рекомендаций Международной организации гражданской авиации.

Нельга отмечает, что все аэропорты уникальны по экологическим и производственным условиям, которыми определяется опасность, создаваемая птицами, однако в указанном руководстве аэродромы уравниваются. Так, в этом документе рекомендуется скашивать траву для борьбы с птицами, хотя это может быть неэффективным методом. В частности, чайки боятся именно высокой травы, а для их отпугивания нужны собаки

Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев РБК. Пресс-служба Минтранса перенаправила вопрос в Росавиацию, РБК обратился за комментарием к представителю Росавиации.

Общество
Прокуратура решила проверить меры по отгону птиц после инцидента с SSJ100

В августе 2019 года пассажирский лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, после вылета из Жуковского столкнулся со стаей птиц, в результате чего были выведены из строя двигатели. Пилоты посадили самолет на расположенном неподалеку кукурузном поле. Замминистра транспорта Александр Юрчик тогда говорил, что Жуковский выполняет требования орнитологической защиты, но обеспечить ее на 100% все равно не удается.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Аэрофлот», собаки, аэропорты
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