В «Аэрофлоте» предложили создать компанию для защиты аэропортов от птиц

В «Аэрофлоте» предложили создать компанию для защиты аэропортов от птиц

В компании указали на то, что нормы орнитологической безопасности в России не соответствуют международным — их принимали еще во времена СССР

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Аэрофлот» предлагает создать компанию, которая займется предоставлением ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты аэропортов, следует из доклада главного специалиста департамента управления безопасностью полетов авиаперевозчика Игоря Нельги. Документ (*pdf) опубликован на сайте Росавиации.

«Предлагается создание специальной компании (возможно при поддержке Минтранса, Росавиации) для предоставления услуг — ловчих птиц, собак на проблемные сезоны», — сказано в докладе. В «Аэрофлоте» отметили зарубежный опыт таких компаний.

Использование ловчих птиц и собак на аэродромах России не распространено и является, скорее, исключением (в частности, их применяют в Пулково и Внуково), такие меры требуют дополнительных затрат и подготовки специалистов, говорится в докладе.

Нельга указывает, что период максимальной работы орнитологов на аэропортах в Московском регионе — «это с мая по сентябрь, остальное время данным специалистам работы практически нет».

В докладе говорится, что единственным нормативным документом для гражданской авиации с конкретными рекомендациями по орнитологическому сопровождению полетов является руководство, утвержденное в декабре 1988 года, в котором не отражены современные требования с учетом стандартов и рекомендаций Международной организации гражданской авиации.