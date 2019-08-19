Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц

Аэропорт в Жуковском полностью отвечает всем требованиям орнитологической защиты, однако обеспечить абсолютную защиту от птиц невозможно, особенно, когда самолет уже набрал высоту, заявили в ведомстве

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Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся. Об этом сообщил курирующий авиаотрасль замминистра транспорта Александр Юрчик, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас дополнительно проверяем, как аэродром гражданской авиации (он ведь выполняет нормы и требования как гражданской авиации, так и экспериментальной). <...> Но то, что он получил сертификат, это было проверено. И ясно, что он выполняет все требования орнитологической защиты», — сказал Юрчик.

По его словам, орнитологическая безопасность — это один из элементов системы безопасности полетов в целом. Он заверил, что ни в одном российском аэропорту нет уровня ниже по параметрам орнитологической защиты, чем требует Международная организация гражданской авиации.

«Есть более жесткие требования, но ниже — нигде нет», — заверил он.

Замглавы Минтранса отметил, что система орнитологической защиты налажена. «Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц. Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше — все, невозможно ничего сделать», — добавил он.