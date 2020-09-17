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Белорусский Минздрав получил документы для испытания российской вакцины

Фото:пресс-служба АФК «Система»
Фото: пресс-служба АФК «Система»

Министерство здравоохранения Белоруссии получило необходимый пакет документов для начала проведения испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи. Об этом сообщается на сайте ведомства республики.

«Проводятся работы по экспертизе документов многоцентрового клинического испытания комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник V». — РБК)», — пояснила пресс-служба.

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В министерстве подчеркнули, что после этого начнется проведение клинических испытаний на территории республики. Предполагается, что в исследованиях примут участие около 100 белорусов. Их разделять на две группы, одна из которых получит реальную дозу препарата, а другая — плацебо.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Она состоит из двух компонентов, упакованных во флаконы по 0,5 мл, и вводится внутримышечно. Сейчас препарат проходит финальные пострегистрационные испытания и уже поступил в гражданский оборот.

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В конце августа президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести испытания вакцины среди белорусских граждан. Позднее глава России заявил, что Белоруссия станет первым иностранным потребителем препарата.

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