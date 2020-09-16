В МИД России опровергли слова Зеленского о саммите «нормандской четверки»

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко не подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что лидеры «нормандской четверки» готовы к новому саммиту по Донбассу, сообщает «РИА Новости».

Он назвал заявление украинского лидера неправдой. «И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак [заместитель руководителя администрации президента России] четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», — сказал Руденко.

Накануне Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом заявил, что лидеры «нормандской четверки» подтверждают готовность к новым переговорам по Украине. По его словам,

«дней через десять» должно состояться совещание советников, а уже затем «должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки».

Украинский президент отметил, что в первую очередь главы государств должны обсудить сохранение режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил, что намерен зафиксировать успехи по перемирию в Донбассе на следующей встрече в «нормандском формате» в Берлине и идти дальше, чтобы «окончательно закрыть кейс войны».