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В МИД России опровергли слова Зеленского о саммите «нормандской четверки»

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко не подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что лидеры «нормандской четверки» готовы к новому саммиту по Донбассу, сообщает «РИА Новости».

Он назвал заявление украинского лидера неправдой. «И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак [заместитель руководителя администрации президента России] четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», — сказал Руденко.

Накануне Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом заявил, что лидеры «нормандской четверки» подтверждают готовность к новым переговорам по Украине. По его словам,
«дней через десять» должно состояться совещание советников, а уже затем «должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки».

Украинский президент отметил, что в первую очередь главы государств должны обсудить сохранение режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил, что намерен зафиксировать успехи по перемирию в Донбассе на следующей встрече в «нормандском формате» в Берлине и идти дальше, чтобы «окончательно закрыть кейс войны».

В Киеве пообещали сохранить режим тишины в Донбассе
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обратил внимание на попытки Киева на свой лад трактовать минские договоренности по урегулированию украинского кризиса. По его мнению, украинское руководство «выборочно подходит» к выполнению своих обязательств, в том числе в рамках «нормандского формата».

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В декабре 2019 года впервые за три года в Париже состоялся саммит глав государств «нормандской четверки». В итоговом коммюнике лидеры России, Украины, Франции и Германии подтвердили необходимость выполнения минских соглашений.

Теги: Владимир Зеленский, нормандская четверка, МИД России
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