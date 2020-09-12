В Киеве пообещали сохранить режим тишины в Донбассе

Киев обещает сделать все возможное, чтобы сохранить режим прекращения огня в Донбассе. Об сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи политических советников глав стран «нормандской четверки», передает Укринформ.

«Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим тишины, который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних шести недель, будет продолжен», — сказал он.

Ермак добавил, что Украина надеется и делает все, чтобы продолжить режим тишины, а также чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских граждан и военных.

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