Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку «в кабинет» Политика, 15:43 Chery решила привезти в Россию три премиальных кроссовера Авто, 15:34 «Спасите Arm!» Почему мега-сделка NVIDIA вызвала волну протеста Инвестиции, 15:33 Правительство попросило доработать закон об ограничении изъятия детей Политика, 15:30 Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки» Политика, 15:24 СМИ сообщили о желании клуба Карреры купить у «Спартака» Бакаева Спорт, 15:23 США не признали российские выборы в Крыму Политика, 15:19 В «Роскосмосе» не увидели объективных доказательств жизни на Венере Общество, 15:19 Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины» Политика, 15:08 Будни «Кинотавра — 2020»: рассказ об одном изгое и история одного развода Стиль, 15:04 Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Берлин Политика, 15:04 Как России вписаться в мировую инновационную экосистему Экономика инноваций, 15:00  Эксперты оценили предложение властей о введении почасовой оплаты Общество, 14:59 Фонд Мильнера профинансирует поиск жизни в облаках Венеры Бизнес, 14:44
Политика ,  
0 

Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

По словам президента Украины, представители всех четырех стран подтвердили готовность к новому саммиту. Предшествовать встрече должно совещание с участием советников их лидеров
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом (ее трансляция прошла в Facebook офиса Зеленского) заявил, что лидеры «нормандской четверки» подтверждают готовность к новому саммиту.

«Встреча будет. Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.

Совместная инспекция Украины и ДНР в районе Горловки сорвана
Политика
Фото: Александр Кравченко / ТАСС

Зеленский отметил, что важнейшим вопросом, который должны обсудить лидеры Украины, России, Германии и Франции, является сохранение режима прекращения огня в зоне разграничения в Донбассе. «Мы не верим, что там не будет провокаций, но главное, чтобы не было погибших», — пояснил Зеленский.

Последняя встреча «нормандской четверки» прошла 9 декабря 2019 года в Париже. На этой встрече с лидерами Франции, России и Германии украинский президент Владимир Зеленский был впервые в качестве главы государства.

Папа римский Франциск одобрил прекращение огня в Донбассе
Политика
Папа Римский Франциск

По итогам этой встречи лидеры четырех стран приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата», а государства-участники привержены их полному выполнению. Договоренности включали обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных», разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе, а также так называемую формулу Штайнмайера, определяющую механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, «нормандский формат», ДНР и ЛНР
Материалы по теме
В Кремле исключили сворачивание переговоров в «нормандском формате»
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва на переговорах «нормандской четверки»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter