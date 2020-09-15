Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

По словам президента Украины, представители всех четырех стран подтвердили готовность к новому саммиту. Предшествовать встрече должно совещание с участием советников их лидеров

Владимир Зеленский (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом (ее трансляция прошла в Facebook офиса Зеленского) заявил, что лидеры «нормандской четверки» подтверждают готовность к новому саммиту.

«Встреча будет. Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.

Зеленский отметил, что важнейшим вопросом, который должны обсудить лидеры Украины, России, Германии и Франции, является сохранение режима прекращения огня в зоне разграничения в Донбассе. «Мы не верим, что там не будет провокаций, но главное, чтобы не было погибших», — пояснил Зеленский.

Последняя встреча «нормандской четверки» прошла 9 декабря 2019 года в Париже. На этой встрече с лидерами Франции, России и Германии украинский президент Владимир Зеленский был впервые в качестве главы государства.

По итогам этой встречи лидеры четырех стран приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата», а государства-участники привержены их полному выполнению. Договоренности включали обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных», разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе, а также так называемую формулу Штайнмайера, определяющую механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.