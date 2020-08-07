Зеленский сообщил о желании закрыть «кейс войны» в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: AP)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует зафиксировать успехи по перемирию в Донбассе на следующей встрече в «нормандском формате» в Берлине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было», — написал он. Президент отметил, что это будет сделано прозрачно и открыто. Он добавил, что в случае, если что-то пойдет не так, каждый участник встречи будет понимать, где была сделана ошибка.

Зеленский уточнил, что саммит «нормандской четверки» дал огромный толчок для разработки «логистики мира», а минские соглашения помогают отработать правила и дают возможность обсуждать непростые вопросы.

«А 11 дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть», — подчеркнул президент.