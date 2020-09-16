От поездки на отдых летом отказался 81% россиян

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Этим летом 81% россиян не поехал в отпуск на фоне введенных ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, поступившие в РБК.

Согласно полученным данным, большинство из тех, кто отказался от летнего отдыха, составляли жители Москвы и Санкт-Петербурга — 86%, а также люди старше 60 лет — 90%.

«Москвичи и питерцы чаще остальных жителей России выезжают отдыхать за границу — к морю — в летний отпускной сезон. На российском юге сейчас мало аналогичных по соотношению «цена-качество» предложений, поэтому в условиях действующих ограничений многие жители «двух столиц» и остались дома», — пояснила директор направления исследований «Туризм и транспорт» аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

Она добавила, что в Москве и Санкт-Петербурге хорошо развита досуговая сфера, в связи с чем местные жители могли отдохнуть, не выезжая за пределы своих городов.