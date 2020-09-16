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Пандемия коронавируса ,  
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От поездки на отдых летом отказался 81% россиян

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Этим летом 81% россиян не поехал в отпуск на фоне введенных ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, поступившие в РБК.

Согласно полученным данным, большинство из тех, кто отказался от летнего отдыха, составляли жители Москвы и Санкт-Петербурга — 86%, а также люди старше 60 лет — 90%.

«Москвичи и питерцы чаще остальных жителей России выезжают отдыхать за границу — к морю — в летний отпускной сезон. На российском юге сейчас мало аналогичных по соотношению «цена-качество» предложений, поэтому в условиях действующих ограничений многие жители «двух столиц» и остались дома», — пояснила директор направления исследований «Туризм и транспорт» аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

Она добавила, что в Москве и Санкт-Петербурге хорошо развита досуговая сфера, в связи с чем местные жители могли отдохнуть, не выезжая за пределы своих городов.

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В отпуск этим летом поехали 19% россиян. Чаще всего они перемещались на автомобиле — 63% из них, самолетом или поездом путешествовали по 16%, а автобусом — 5%. При этом еще весной о своих планах отдохнуть летом заявили лишь 9% россиян. Такой рост показателя она объяснила общей усталостью населения от ограничений из-за пандемии и активными действиями Ростуризма и туроператоров по продвижению отдыха внутри страны.

Туристический поток снизился на 10% по сравнению с 2019 годом. В НАФИ назвали это падение небольшим.

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Опрос был проведен в конце августа — начале сентября 2020 года. Специалисты опросили 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах России.

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В начале сентября глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что летом 2020 года на юге России отдохнули, по предварительным данным, более 7 млн человек. По ее словам, это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон.

В середине июня Догузова в разговоре с РБК оценила ущерб, нанесенный российской туристической отрасли COVID-19 в первой половине 2020 года, в 1,5 трлн руб. Она заявила, что эти потери не удастся наверстать до конца следующего года.

Теги: россияне, отдых, отпуск, лето, коронавирус
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