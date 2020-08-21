Ростуризм назвал первые итоги продаж туров по России с кешбэком
Первая покупка в рамках программы кешбэка для путешественников по России была совершена уже через две минуты после старта продаж в полночь 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.
«За несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн руб. Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, в Ростуризме ожидают, что по итогам первого дня на сайт мирпутешествий.рф, на котором представлены предложения участников программы кешбэка, зайдут более полумиллиона человек.
Наибольшей популярностью, у тех, кто планирует покупку тура с кешбэком, пользуются следующие направления:
- города Золотого кольца России;
- Нижегородская и Самарская области, Татарстан и другие регионы Поволжья;
- регионы юга России,
- курорты Кавказа,
- Урал;
- Дальний Восток