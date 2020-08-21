Ростуризм назвал первые итоги продаж туров по России с кешбэком

В ведомстве ожидают, что по итогам первого дня на сайт, на котором представлены предложения участников программы кешбэка, зайдут более полумиллиона человек

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Первая покупка в рамках программы кешбэка для путешественников по России была совершена уже через две минуты после старта продаж в полночь 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

«За несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн руб. Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, в Ростуризме ожидают, что по итогам первого дня на сайт мирпутешествий.рф, на котором представлены предложения участников программы кешбэка, зайдут более полумиллиона человек.

Наибольшей популярностью, у тех, кто планирует покупку тура с кешбэком, пользуются следующие направления: