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Ростуризм назвал первые итоги продаж туров по России с кешбэком

В ведомстве ожидают, что по итогам первого дня на сайт, на котором представлены предложения участников программы кешбэка, зайдут более полумиллиона человек
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Первая покупка в рамках программы кешбэка для путешественников по России была совершена уже через две минуты после старта продаж в полночь 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

«За несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн руб. Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, в Ростуризме ожидают, что по итогам первого дня на сайт мирпутешествий.рф, на котором представлены предложения участников программы кешбэка, зайдут более полумиллиона человек.

Наибольшей популярностью, у тех, кто планирует покупку тура с кешбэком, пользуются следующие направления:

  • города Золотого кольца России;
  • Нижегородская и Самарская области, Татарстан и другие регионы Поволжья;
  • регионы юга России,
  • курорты Кавказа,
  • Урал;
  • Дальний Восток

В компании TUI РБК сообщили, что в первый день у них в рамках программы кешбэка были забронированы туры в Санкт-Петербург, Кавминводы, Казань, Карелию, на Сахалин, на Байкал и в Краснодарский край.

По данным туроператора «АЛЕАН», в первый день действия программы кешбэка спрос на туры по России увеличился в среднем на 55% по сравнению с аналогичным днем предыдущей недели. При этом около 50% всех покупок пришлось на курорты Краснодарского края (прежде всего Анапа и Сочи), порядка 20% на Крым.

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«Средний чек покупки составил 50 тыс. руб. Больше всего бронирований пришлось на октябрь. Это связано с периодом школьных каникул и возможностью совместить их с ноябрьскими праздниками», — полагают в компании «АЛЕАН».

В России стартовала программа кешбэка за поездки. Что важно знать
Общество
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Чтобы получить право на выплату кешбэка, нужно до 28 августа зайти на сайт «мирпутешествий.рф», выбрать там предложение участвующего в программе туроператора или гостиницы и оплатить его картой «Мир» (заранее зарегистрировав карту на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru).

При этом в гостинице нужно провести не менее четырех ночей, а в поездке — не менее пяти дней. При соблюдении данных условий в качестве кэшбека на ту же карту «Мир» в течение пяти рабочих дней вернутся:

  • потратившим от 25 тыс. руб. до 49,999 тыс. руб. — 5 тыс. руб.;
  • от 50 тыс. руб. до 74,999 тыс. руб. — 10 тыс. руб.;
  • более 75 тыс. руб. — 15 тыс. руб.

Дополнительным условием для получения кешбэка является соблюдение правил сроков путешествий. В большинство регионов России можно поехать в любое время до 20 декабря (и вернуться из путешествия не позднее 31 декабря), однако для наиболее востребованных туристами направлений требования жестче — кешбэк получат только те, кто приедет сюда после 1 октября.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ростуризм, туризм, кешбэк
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