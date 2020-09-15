Трамп назвал скучной книгу своих интервью

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп ознакомился с Rage («Ярость»), книгой своих интервью Боба Вудворда, и считает ее скучной. Об этом он сообщил в интервью программе Fox & Friends телекомпании Fox News.

«Я накануне очень поверхностно ознакомился с книгой, и она оказалась очень скучной», — сказал Трамп.

На вопрос, жалеет ли Трамп, что давал интервью Вудворду, он ответил, что хотел «дать журналисту шанс».

В книге Вудворда, в частности, говорится, что Трамп намеренно принижал реальную опасность коронавирусной инфекции, чтобы не сеять панику среди населения.