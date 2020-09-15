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Трамп назвал скучной книгу своих интервью

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп ознакомился с Rage («Ярость»), книгой своих интервью Боба Вудворда, и считает ее скучной. Об этом он сообщил в интервью программе Fox & Friends телекомпании Fox News.

«Я накануне очень поверхностно ознакомился с книгой, и она оказалась очень скучной», — сказал Трамп.

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На вопрос, жалеет ли Трамп, что давал интервью Вудворду, он ответил, что хотел «дать журналисту шанс».

В книге Вудворда, в частности, говорится, что Трамп намеренно принижал реальную опасность коронавирусной инфекции, чтобы не сеять панику среди населения.

Вудворд — один из самых известных в США журналистов-расследователей, автор нескольких книг, ставших бестселлерами, лауреат профессиональных наград, в том числе престижной Пулитцеровской премии. Прославился как один из авторов расследования Уотергейтского скандала, которое вынудило 37-го президента США Ричарда Никсона подать в отставку.

У Трампа с момента выдвижения на пост президента сложились непростые отношения с прессой. Так, однажды он назвал журналиста CNN грубым и ужасным человеком, а в мае 2020 года он прошелся по самому изданию, обозвав редакцию больными неудачниками. 6 сентября Трамп обвинил вдову Стива Джобса Лорэн Пауэлл Джобс в растрате состояния, оставленного мужем, на спонсирование фейковых новостей, в частности на журнал The Atlantic.

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Теги: Дональд Трамп, интервью
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