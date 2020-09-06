Трамп обвинил вдову Джобса в спонсировании фейковых новостей

Лорен Пауэлл Джобс тратит оставленные мужем деньги на «радикальный» журнал The Atlantic, который распространяет фейковые новости, заявил Трамп. По его словам, Стив Джобс «не обрадовался бы», узнав об этом

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя компании Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ею от мужа денег на журнал The Atlantic, который «извергает фейковые новости и ненависть». Об этом Трамп написал в Twitter. Лорен Пауэлл Джобс приобрела контрольный пакет акций журнала в 2017 году.

Свое заявление президент сделал на фоне конфликта, произошедшего после публикации The Atlantic 3 сентября статьи главного редактора Джеффри Голдберга о том, что Трамп якобы неоднократно пренебрежительно отзывался о погибших американских военных. В частности, в 2018 году Трамп отказался от посещения кладбища во Франции, где похоронены погибшие в Первой мировой войне американские солдаты, поскольку не увидел причин портить прическу под дождем, писал The Atlantic со ссылкой на источники. «Почему я должен идти на это кладбище? Оно полно неудачников», — якобы заявил президент.

«Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник Голдберг и который извергает фейковые новости и ненависть», — написал Трамп.

Президент написал твит о вдове Джобса в ответ на сообщение о том, что Лорен Пауэлл Джобс пожертвовала сопернику Трампа, кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену более $600 тыс.