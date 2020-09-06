Трамп обвинил вдову Джобса в спонсировании фейковых новостей
Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя компании Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ею от мужа денег на журнал The Atlantic, который «извергает фейковые новости и ненависть». Об этом Трамп написал в Twitter. Лорен Пауэлл Джобс приобрела контрольный пакет акций журнала в 2017 году.
Свое заявление президент сделал на фоне конфликта, произошедшего после публикации The Atlantic 3 сентября статьи главного редактора Джеффри Голдберга о том, что Трамп якобы неоднократно пренебрежительно отзывался о погибших американских военных. В частности, в 2018 году Трамп отказался от посещения кладбища во Франции, где похоронены погибшие в Первой мировой войне американские солдаты, поскольку не увидел причин портить прическу под дождем, писал The Atlantic со ссылкой на источники. «Почему я должен идти на это кладбище? Оно полно неудачников», — якобы заявил президент.
«Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник Голдберг и который извергает фейковые новости и ненависть», — написал Трамп.
Президент написал твит о вдове Джобса в ответ на сообщение о том, что Лорен Пауэлл Джобс пожертвовала сопернику Трампа, кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену более $600 тыс.