Трамп назвал журналиста CNN «грубым, ужасным человеком»

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме отказался отвечать на вопросы журналиста CNN Джима Акосту и назвал его «грубым, ужасным человеком», сообщает CNN.

Во время пресс-конференции Акоста попытался задать Трампу вопрос о его предвыборном рекламном ролике о «караване мигрантов», но тот недослушал его и сказал, что кадры с перелезающими через стену мигрантами сняли несколько дней назад. Акоста в ответ сказал, что «караван» еще не дошел до границы.

Видео: Fox News / YouTube

«Честно говоря, я думаю, что вам нужно дать мне управлять страной. Вы занимайтесь CNN. Если бы вы делали это хорошо, ваши рейтинги были бы сильно выше», — сказал Трамп. После этого журналист CNN несколько раз попытался задать Трампу еще один вопрос, но президент США отказал ему, ответив «достаточно».

Как отмечает телеканал, после этого другой журналист попыталась отобрать у журналиста микрофон, но Акоста продолжил. «Вот что я вам скажу, CNN должно быть стыдно, что вы на них работаете, вы грубый, ужасный человек», — ответил ему Трамп.

После этого микрофон перешел к журналисту NBC News Питеру Александру, который в защиту коллеги назвал его «ревностным» репортером.

Президент США в ответ сказал, что «честно говоря» не очень-то любит и NBC. «Когда вы передаете фейковые новости, чем часто занимается CNN, вы — враг народа», — заключил Трамп.