Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.

В материале CNN говорится, что штаб Трампа «оценил потенциальные риски и выгоды того, чтобы снова добиваться помощи России в 2020 году, и решил продолжить рассматривать эту возможность».

В свою очередь штаб Трампа утверждает, что в CNN были осведомлены о ложности публикуемой информации, однако распространили материалы с «намеренной целью нанести ущерб предвыборной кампании Трампа, вводя в заблуждение своих собственных читателей». Штаб потребовал опровергнуть информацию, но в телекомпании отказались это делать.

Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о защите чести и достоинства к газете The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией. Ущерб от этих материалов оценили в «миллионы долларов». В конце февраля штаб американского президента обвинил в клевете газету The New York Times, в материалах которой также говорилось о «сговоре» Трампа с Россией.