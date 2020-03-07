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Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.

В материале CNN говорится, что штаб Трампа «оценил потенциальные риски и выгоды того, чтобы снова добиваться помощи России в 2020 году, и решил продолжить рассматривать эту возможность».

В свою очередь штаб Трампа утверждает, что в CNN были осведомлены о ложности публикуемой информации, однако распространили материалы с «намеренной целью нанести ущерб предвыборной кампании Трампа, вводя в заблуждение своих собственных читателей». Штаб потребовал опровергнуть информацию, но в телекомпании отказались это делать.

Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией
Политика

Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о защите чести и достоинства к газете The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией. Ущерб от этих материалов оценили в «миллионы долларов». В конце февраля штаб американского президента обвинил в клевете газету The New York Times, в материалах которой также говорилось о «сговоре» Трампа с Россией.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве выборы в США в 2016 году длилось с мая 2017 года по март 2019 года. Его целью было установить, был ли сговор между кандидатом на пост президента Дональдом Трампом и Кремлем, а также вмешивалась ли Москва в американские выборы. В итоге Мюллер заявил, что не может подтвердить связи Трампа с Россией. При этом спецпрокурор дал положительный ответ на вопрос, вмешивалась ли Москва в выборы.

Теги: Дональд Трамп, США, «российское дело», СМИ
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Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией
Политика
Штаб Трампа обвинил NYT в клевете за публикации о «сговоре» с Россией
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