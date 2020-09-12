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Политика ,  
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Twitter пометил сообщение Трампа как нарушающее правила соцсети

Twitter отметил предупреждениями сообщение президента США Дональда Трампа с обращением к избирателям штата Северная Каролина. Соответствующая отметка появилась рядом с записью, размещенной в аккаунте американского лидера.

Трамп в своем сообщении призвал избирателей из Северной Каролины заранее проголосовать по почте. Затем, когда откроются участки, нужно пойти и проверить, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать там.

Администрация соцсети пометила это сообщение как нарушающее правила о «целостности выборов». Тем не менее Twitter сохранил доступ к записи, так как она может представлять общественный интерес. При этом операции с твитом ограничены: нельзя лайкнуть сообщение, ответить на него или ретвитнуть без собственного комментария.

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Twitter неоднократно помечал сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети. В конце мая президент написал, что рассылка бюллетеней по почте открывает дорогу мошенничеству, так как почтовые ящики можно вскрыть, бюллетени подделать, а также незаконно распечатать и подписать.

Под этими постами в Twitter появилась автоматическая маркировка, указывающая на недостоверные сведения в сообщениях президента. Кликнув по специальной плашке, пользователи могли перейти к списку неточностей, которые Трамп, по мнению администрации соцсети, допустил в своих сообщениях.

Позже Twitter пометил сообщение Трампа, связанное с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия». В том посте президент, в частности, написал, что в случае мародерства в городе правоохранители откроют стрельбу.

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Теги: Twitter, Дональд Трамп
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