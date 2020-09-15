Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Трамп рассказал о своем намерении убить Башара Асада Политика, 18:47 Футбольный «Енисей» не сыграет второй матч подряд из-за коронавируса Спорт, 18:31 Доктор Мясников попросил Навального поделиться данными анализов Политика, 18:30 Глава центра Гамалеи назвал условие для предотвращения новых волн COVID Общество, 18:27 Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом Политика, 18:25 Хэтчбек Audi A3 нового поколения получил версию на газе Авто, 18:23 В адвокатской компании назвали имя нового защитника Ефремова Общество, 18:02 FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова Бизнес, 17:52 Как масштабировать рекрутинг и сохранить креативность Pro, 17:43 В Совфеде назвали возмутительными планы создания «списка Навального» Общество, 17:40 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 17:40 Новый премиальный кроссовер из Китая сфотографировали в России Авто, 17:39 В городе Шахты Ростовской области загорелся центральный рынок Общество, 17:39 На границе Украины и Белоруссии застряли 1,5 тыс. хасидов Общество, 17:37
Отравление Навального ,  
0 

Доктор Мясников попросил Навального поделиться данными анализов

Александр Мясников
Александр Мясников (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников обратился к оппозиционеру Алексею Навальному с призывом предоставить России данные своих лабораторных анализов. Обращение Мясников опубликовал в своем Telegtam-канале.

«Алексей, поступи честно, поступи наперекор своим советчикам! Дай свое согласие на предоставление нам своей медицинской информации, это будет лучше и для Германии, и для нас, и в итоге и для тебя», — говорится в сообщении.

Ярмыш подтвердила возвращение Навального в Россию после лечения в ФРГ
Политика
Вид на клинику &laquo;Шарите&raquo;, где проходит лечение Алексей Навальный

Мясников считает, что тем самым Навальный остановит «нагнетание обстановки» и предотвратит «несправедливые санкции против своей страны». В обращении Мясников говорит, что «принципиально важных медицинских причин» для вывоза оппозиционера в Германию не было.

Навальному стало плохо 20 августа, во время полета из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. После требований жены политика Юлии Навальной оппозиционера перевезли на лечение в Германию.

В ЕС предложили назвать именем Навального новый режим санкций
Политика
Алексей Навальный

2 сентября правительство ФРГ сделало заявление, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». 14 сентября было опубликовано новое заявление правительства Германии, в котором указывалось, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Омские врачи отвергли возможность отравления Навального. После выводов немецких врачей Генпрокуратура России направила в Германию запрос с просьбой предоставить результаты анализов Навального и доказательства его отравления веществом из группы «Новичок».

Во вторник Навальный сообщил о своем состоянии в Instagram. «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам», — написал он.

Теги: Алексей Навальный, анализы, телеведущий
Материалы по теме
Отравление Навального. Что важно знать
Политика
В Совфеде назвали возмутительными планы создания «списка Навального»
Общество
Навальный впервые после отравления выложил свое фото в Instagram
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter