Доктор Мясников попросил Навального поделиться данными анализов

Александр Мясников (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников обратился к оппозиционеру Алексею Навальному с призывом предоставить России данные своих лабораторных анализов. Обращение Мясников опубликовал в своем Telegtam-канале.

«Алексей, поступи честно, поступи наперекор своим советчикам! Дай свое согласие на предоставление нам своей медицинской информации, это будет лучше и для Германии, и для нас, и в итоге и для тебя», — говорится в сообщении.

Мясников считает, что тем самым Навальный остановит «нагнетание обстановки» и предотвратит «несправедливые санкции против своей страны». В обращении Мясников говорит, что «принципиально важных медицинских причин» для вывоза оппозиционера в Германию не было.

Навальному стало плохо 20 августа, во время полета из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. После требований жены политика Юлии Навальной оппозиционера перевезли на лечение в Германию.