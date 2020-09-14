Тихановская отреагировала на кредит России словами об оплаченных побоях

Cветлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, говоря о предоставлении Россией кредита Белоруссии в размере $1,5 млрд, обратилась к россиянам со словами о том, что деньгами российских налогоплательщиков будут оплачены побои белорусов. Ее слова приводит Telegram-канал «Пул первой», принадлежащий пресс-службе Тихановской.

«Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы», — сказала бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах.

Лидер оппозиции выразила надежду, что президент Владимир Путин, предоставляя Лукашенко деньги, понимает, что отдавать долг будет не народ, а сам белорусский президент. Российский кредит может продлить «агонию Лукашенко», но, по ее словам, «победы народа предотвратить не сможет».

Ранее Тихановская перед встречей президентов России и Белоруссии в Сочи заявила, что любые договоренности, которые будут достигнуты во время встречи, не будут иметь законной силы. Она сказала, что белорусы отказали главе государства в доверии и поддержке, поэтому все подписанные им договоры будут пересмотрены в случае смены власти в стране.