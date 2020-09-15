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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента

По словам Тихановской, нынешний режим — это «колосс на глиняных ногах». Все соглашения с ним другие страны заключают «на их собственный страх и риск», поскольку «новая власть» может эти договоренности не признать, предупредила она
Фото: Вальдемар Довейко / EPA / ТАСС
Фото: Вальдемар Довейко / EPA / ТАСС

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что отказ лидера республики Александра Лукашенко от власти лишь вопрос времени. Об этом она написала в своей статье для газеты The Washington Post.

«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие. Многие спрашивают, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти лишь вопрос времени», — заявила Тихановская.

По ее словам, «вопреки государственной пропаганде», время на стороне оппозиции. «Этот режим — колосс на глиняных ногах», — написала экс-кандидат в президенты Белоруссии.

Оппозиционер подтвердила, что по-прежнему не признает результаты президентских выборов, которые объявил Центризбирком республики, и считает, что именно она набрала большинство голосов.

Тихановская заранее сочла незаконными договоренности Путина и Лукашенко
Политика
Светлана Тихановская

В связи с этим Тихановская сообщила, что оппозиция продолжит проводить в стране акции протеста, а также обратилась к правительствам других стран. Она попросила их «прекратить сотрудничество с режимом и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан» и предупредила, что все соглашения с нынешней властью другие страны заключают «на их собственный страх и риск».

«Мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет придерживаться таких соглашений», — написала Тихановская.

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Накануне, 14 сентября, Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча длилась более четырех часов. По ее итогам Лукашенко заявил, что Москва исполнит договоренность с Минском о предоставлении кредита в размере $1,5 млрд.

Тихановская договоренности Путина и Лукашенко заранее сочла незаконными. По ее словам, белорусы отказали Лукашенко в доверии и поддержке, и поэтому «новая власть» пересмотрит подписанные им договоры.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. Как объявила ЦИК, Лукашенко, который выдвигался на шестой срок, победил с результатом 80,1% голосов, а Тихановская получила 10,1%. Оппозиция итоги выборов не признала и обвинила власти республики в фальсификациях.

Массовые протесты против итогов президентских выборов продолжаются в Белоруссии больше месяца. Лукашенко неоднократно заявлял, что они финансируются из-за рубежа.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Светлана Тихановская, Александр Лукашенко, Белоруссия
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