Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента

По словам Тихановской, нынешний режим — это «колосс на глиняных ногах». Все соглашения с ним другие страны заключают «на их собственный страх и риск», поскольку «новая власть» может эти договоренности не признать, предупредила она

Фото: Вальдемар Довейко / EPA / ТАСС

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что отказ лидера республики Александра Лукашенко от власти лишь вопрос времени. Об этом она написала в своей статье для газеты The Washington Post.

«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие. Многие спрашивают, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти лишь вопрос времени», — заявила Тихановская.

По ее словам, «вопреки государственной пропаганде», время на стороне оппозиции. «Этот режим — колосс на глиняных ногах», — написала экс-кандидат в президенты Белоруссии.

Оппозиционер подтвердила, что по-прежнему не признает результаты президентских выборов, которые объявил Центризбирком республики, и считает, что именно она набрала большинство голосов.