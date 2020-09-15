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Протесты в Белоруссии ,  
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Рада предложила провести свободные выборы президента Белоруссии

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Президентские выборы в Белоруссии не были «ни свободными, ни честными», а официальные результаты не отражают волеизъявления граждан страны. Об этом говорится в заявлении украинского парламента.

В принятом Радой заявлении отмечается, что на выборах в Белоруссии отсутствовали состязательность между кандидатами, свободные СМИ, а также авторитетные наблюдатели от международных организаций, таких как ОБСЕ и Совет Европы. «Все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан», — считают украинские депутаты.

Верховная рада призвала Минск к диалогу с обществом. И назвала одним из вариантов выхода из кризиса проведение новых свободных и демократических выборов.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Также Рада осудила применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Белоруссии. Она потребовала освобождения всех без исключения задержанных, в том числе и украинцев.

Рада заявила, что Украина решительно отвергает обвинения Минска в причастности к дестабилизации ситуации в Белоруссии, и считает недопустимым привлечение сил России и ОДКБ для урегулирования ситуации в стране. «Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины», — говорится в заявлении.

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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Ранее о том, что в Белоруссии может произойти «майдан», если власти откажутся от диалога с народом, заявил в интервью газете Wiener Zeitung президент Украины Владимир Зеленский. Он поддержал протестующих и отметил, что в Белоруссии «никто не бросает камни, никто не поджигает здания», но «власти жестоко обходятся со многими протестующими».

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция и протестующие настаивают, что официальные данные были сфальсифицированы, а победу одержала Светлана Тихановская, которая, по данным ЦИК, набрала 10,1% голосов. Массовые протесты в Минске и других городах страны продолжаются уже больше месяца.

Теги: заявление, Белоруссия, президентские выборы, Верховная рада Украины
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