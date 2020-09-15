Рада предложила провести свободные выборы президента Белоруссии

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Президентские выборы в Белоруссии не были «ни свободными, ни честными», а официальные результаты не отражают волеизъявления граждан страны. Об этом говорится в заявлении украинского парламента.

В принятом Радой заявлении отмечается, что на выборах в Белоруссии отсутствовали состязательность между кандидатами, свободные СМИ, а также авторитетные наблюдатели от международных организаций, таких как ОБСЕ и Совет Европы. «Все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан», — считают украинские депутаты.

Верховная рада призвала Минск к диалогу с обществом. И назвала одним из вариантов выхода из кризиса проведение новых свободных и демократических выборов.

Также Рада осудила применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Белоруссии. Она потребовала освобождения всех без исключения задержанных, в том числе и украинцев.