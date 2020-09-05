Представитель России в ООН заявил о связи протестов Белоруссии с Украиной

Группы националистов из Украины провоцируют агрессию на белорусских протестах. Об этом сообщил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский во время неформальной встречи Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, передает ТАСС.

«Поскольку украинская делегация также принимает участие в сегодняшней встрече, я не могу не указать на тот факт, что агрессивная протестная активность в Белоруссии во многом координируется из соседней Украины, и в это вовлечен ряд местных националистических и неонацистских группировок», — указал он.

Дипломат также выразил удивление тем фактом, что Совет Безопасности был собран из-за происходящего в Белоруссии, хотя точно такие же события в США или других европейских странах не сопровождались подобными встречами. «Есть только одна тема, которую мы действительно можем обсудить сегодня, раз уж мы собрались здесь, и это откровенное вмешательство иностранных государств во внутренние дела Белоруссии», — заявил Полянский, призвав прекратить такие попытки.