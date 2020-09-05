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Протесты в Белоруссии ,  
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Представитель России в ООН заявил о связи протестов Белоруссии с Украиной

Группы националистов из Украины провоцируют агрессию на белорусских протестах. Об этом сообщил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский во время неформальной встречи Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, передает ТАСС.

«Поскольку украинская делегация также принимает участие в сегодняшней встрече, я не могу не указать на тот факт, что агрессивная протестная активность в Белоруссии во многом координируется из соседней Украины, и в это вовлечен ряд местных националистических и неонацистских группировок», — указал он.

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Дипломат также выразил удивление тем фактом, что Совет Безопасности был собран из-за происходящего в Белоруссии, хотя точно такие же события в США или других европейских странах не сопровождались подобными встречами. «Есть только одна тема, которую мы действительно можем обсудить сегодня, раз уж мы собрались здесь, и это откровенное вмешательство иностранных государств во внутренние дела Белоруссии», — заявил Полянский, призвав прекратить такие попытки.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Заседания по формуле Арриа подразумевают консультации, на которые приглашают не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Любой член Совета Безопасности может созывать встречи в таком формате, а также приглашать на них докладчиков. Заседание по поводу обстановки в Белоруссии собрали по инициативе Эстонии.

Ранее Украину уже обвиняли в поддержке протестов власти России и самой Белоруссии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 сентября сказал, что в республике находятся 200 натренированных на Украине экстремистов, которые провоцируют и финансируют «радикальные действия» и связаны с насилием на протестных акциях.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале августа отметил, что в его страну уже «понаехали» для участия в протестах из Европы, в том числе из Украины.

МИД Украины в ответ указал, что граждане страны не причастны к организации «мирных протестов» в Белоруссии. «Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси», — указали в министерстве.

В конце августа Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенный срок. Киев возобновит их, когда убедится, что они не принесут репутационные, политические или моральные потери государству.

Теги: Белоруссия, Украина, протесты
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