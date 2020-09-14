Зеленский назвал причину возможного «майдана» в Белоруссии

Зеленский заявил, что поддерживает протестующих в Белоруссии, которые борются «за свободу и демократию без агрессии и насилия», но не видит «символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди»

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

В Белоруссии может произойти «майдан», если власти откажутся от диалога с народом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Wiener Zeitung.

«Я однозначно поддерживаю белорусский народ. Люди борются за свободу и демократию, причем без агрессии и насилия», — сказал он.

Зеленский отметил, что в Белоруссии «никто не бросает камни, никто не поджигает здания», но «власти жестоко обходятся со многими протестующими».

«Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде Майдана», — заявил Зеленский. В то же время он отметил, что не видит «символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди».