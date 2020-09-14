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Протесты в Белоруссии ,  
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Зеленский назвал причину возможного «майдана» в Белоруссии

Зеленский заявил, что поддерживает протестующих в Белоруссии, которые борются «за свободу и демократию без агрессии и насилия», но не видит «символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

В Белоруссии может произойти «майдан», если власти откажутся от диалога с народом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Wiener Zeitung.

«Я однозначно поддерживаю белорусский народ. Люди борются за свободу и демократию, причем без агрессии и насилия», — сказал он.

Зеленский отметил, что в Белоруссии «никто не бросает камни, никто не поджигает здания», но «власти жестоко обходятся со многими протестующими».

«Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде Майдана», — заявил Зеленский. В то же время он отметил, что не видит «символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди».

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Больше месяца в Белоруссии продолжаются массовые протесты. Участники требуют признать недействительными официальные результаты президентских выборов. По подсчетам Центризбиркома страны, Александр Лукашенко, выдвигавшийся на шестой срок, набрал 80,1% голосов, а его соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. В то же время в штабе последней заявили, что Тихановская набрала от 70 до 80%, и обвинили власти республики в фальсификации результатов выборов.

Акции протеста в Белоруссии сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями. Были арестованы или покинули страну ключевые представители оппозиции, такие как сама Тихановская, а также почти все члены президиума Координационного совета по передаче власти.

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Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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Лукашенко не раз говорил, что протесты в Белоруссии финансируются из-за рубежа. Еще до выборов он заявил о желании «отдельных ветродуев» устроить в стране «майдан». По словам Лукашенко, тогда этот план, за которым стояли «кукловоды», находящиеся за пределами Белоруссии, удалось сорвать.

В то же время оппозиционер Валерий Цепкало, которому ЦИК отказала в регистрации в качестве кандидата на президентские выборы, заявил, что Лукашенко сам провоцирует «майдан» в стране, лишая белорусский народ возможности выбрать свое будущее.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Зеленский, Белоруссия
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