Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку «в кабинет»

Вячеслав Володин (в центре) (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов Госдумы преклонного возраста или тех, которые имеют противопоказания, уйти на удаленную работу, особое внимание он уделил коллегам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову. Об этом сообщил Володин в Госдуме на пленарном заседании, трансляция велась на странице нижней палаты парламента в Facebook.

«Это понятно, там (в Европе) нет среди депутатов первой женщины-космонавта, нет покорителя льдов, наших просторов арктических и глубин океанических. Нет у них таких там. Они все сидят, закрылись по домам, по виллам, кто где. А вы на передовую все рветесь», — обратился он к Терешковой.

Он добавил, что в связи с этим депутатам стоит принять решение поддержать инициативу Володина. Председатель Госдумы отметил, что парламентарии должны беречь Терешкову, ведь она — «наше достояние». На вопрос, поддерживают ли его предложение, депутаты аплодировали в знак согласия.

«Валентина Владимировна, Артур Николаевич и еще ряд наших коллег — просьба выполнить поручение Государственной думы. Вот заслушаете выступления руководителей политических фракций, а потом — в свой кабинет, и оттуда принимайте участие в обсуждении вопросов», — уточнил Володин.