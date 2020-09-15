Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку «в кабинет»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов Госдумы преклонного возраста или тех, которые имеют противопоказания, уйти на удаленную работу, особое внимание он уделил коллегам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову. Об этом сообщил Володин в Госдуме на пленарном заседании, трансляция велась на странице нижней палаты парламента в Facebook.
«Это понятно, там (в Европе) нет среди депутатов первой женщины-космонавта, нет покорителя льдов, наших просторов арктических и глубин океанических. Нет у них таких там. Они все сидят, закрылись по домам, по виллам, кто где. А вы на передовую все рветесь», — обратился он к Терешковой.
Он добавил, что в связи с этим депутатам стоит принять решение поддержать инициативу Володина. Председатель Госдумы отметил, что парламентарии должны беречь Терешкову, ведь она — «наше достояние». На вопрос, поддерживают ли его предложение, депутаты аплодировали в знак согласия.
«Валентина Владимировна, Артур Николаевич и еще ряд наших коллег — просьба выполнить поручение Государственной думы. Вот заслушаете выступления руководителей политических фракций, а потом — в свой кабинет, и оттуда принимайте участие в обсуждении вопросов», — уточнил Володин.