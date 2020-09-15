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Пандемия коронавируса ,  
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Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку «в кабинет»

Вячеслав Володин (в центре)
Вячеслав Володин (в центре) (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов Госдумы преклонного возраста или тех, которые имеют противопоказания, уйти на удаленную работу, особое внимание он уделил коллегам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову. Об этом сообщил Володин в Госдуме на пленарном заседании, трансляция велась на странице нижней палаты парламента в Facebook.

«Это понятно, там (в Европе) нет среди депутатов первой женщины-космонавта, нет покорителя льдов, наших просторов арктических и глубин океанических. Нет у них таких там. Они все сидят, закрылись по домам, по виллам, кто где. А вы на передовую все рветесь», — обратился он к Терешковой.

Он добавил, что в связи с этим депутатам стоит принять решение поддержать инициативу Володина. Председатель Госдумы отметил, что парламентарии должны беречь Терешкову, ведь она — «наше достояние». На вопрос, поддерживают ли его предложение, депутаты аплодировали в знак согласия.

«Валентина Владимировна, Артур Николаевич и еще ряд наших коллег — просьба выполнить поручение Государственной думы. Вот заслушаете выступления руководителей политических фракций, а потом — в свой кабинет, и оттуда принимайте участие в обсуждении вопросов», — уточнил Володин.

Володин сообщил о решившей испытать вакцину группе депутатов Госдумы
Общество
Вячеслав Володин

Ранее, 13 мая, спикер Госдумы сообщил, что коронавирусом заразились пять депутатов нижней палаты парламента. Он пояснил, что трое зараженных коллег были госпитализированы, а одного депутата уже выписали. Еще двое на тот момент проходили лечение от инфекции на дому.

Первыми заразились члены фракции КПРФ — председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников и депутат Дмитрий Новиков. Затем стало известно о болезни депутата от «Единой России» Светланы Максимовой, ее госпитализировали в Твери. Позднее парламентарий Оксана Пушкина сообщила о своем заражении COVID-19.

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По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за прошедшие сутки выявили 5529 новых инфицированных COVID-19, что является максимальным значением с 27 июля. Тогда было зафиксировано 5635 случаев заражения за 24 часа. Кроме того, было объявлено и количество летальных исходов от инфекции, что тоже стало максимум за последние полтора месяца — 150 смертей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Госдума, Вячеслав Володин, коронавирус
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