Кремль счел неверным вопрос о сравнении кредита Белоруссии с украинским

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил повторение «украинского сценария» с предоставлением кредита Белоруссии. Об этом Песков сказал журналистам, сообщает корреспондент РБК.

Он отметил, что Россия дает деньги в долг не президенту Александру Лукашенко, а белорусам.

«Это абсолютно в корне неверная постановка вопроса, — сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что повторится «украинский сценарий». — Кредит, как и ранее предоставленные, предоставляется не президенту Лукашенко, а Беларуси — нашему большому союзнику, братской стране».

Он сообщил, что часть выданных Белоруссии средств на сумму $1,5 млрд будет направлена на рефинансирование ранее предоставленного кредита.

Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит оказывать поддержку белорусской экономике, по его словам, «иного быть не может». Это не должно расцениваться как вмешательство во внутренние дела соседней страны, добавил пресс-секретарь Владимира Путина.