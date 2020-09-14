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Кремль счел неверным вопрос о сравнении кредита Белоруссии с украинским

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил повторение «украинского сценария» с предоставлением кредита Белоруссии. Об этом Песков сказал журналистам, сообщает корреспондент РБК.

Он отметил, что Россия дает деньги в долг не президенту Александру Лукашенко, а белорусам.

«Это абсолютно в корне неверная постановка вопроса, — сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что повторится «украинский сценарий». — Кредит, как и ранее предоставленные, предоставляется не президенту Лукашенко, а Беларуси — нашему большому союзнику, братской стране».

Он сообщил, что часть выданных Белоруссии средств на сумму $1,5 млрд будет направлена на рефинансирование ранее предоставленного кредита.

Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит оказывать поддержку белорусской экономике, по его словам, «иного быть не может». Это не должно расцениваться как вмешательство во внутренние дела соседней страны, добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи продлилась больше 4 часов
Политика
<p>Александр Лукашенко и Владимир Путин</p>

Владимир Путин встретился с Лукашенко 14 сентября в Сочи, куда белорусский президент прибыл с рабочим визитом. Встреча продлилась более 4 часов. Российский лидер на встрече с коллегой заявил, что Россия предоставит кредит Белоруссии в размере $1,5 млрд. «Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд, и мы эту договоренность исполним», — сказал он.

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Президент Белоруссии, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за поддержку «в это поствыборное время».

Лукашенко, говоря также об экономическом сотрудничестве России и Белоруссии, заявил, что его стране нужно «теснее держаться со старшим братом».

В конце 2013 года по итогам визита в Россию президента Украины Виктора Януковича Москва предоставила Киеву кредит размером в $15 млрд. Однако затем новое руководство Украины не признало долг.

Теги: Дмитрий Песков, Белоруссия, кредит
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