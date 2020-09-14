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Nord Stream 2 обосновала апелляцию на решение по газовой директиве

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, представил Высшему региональному суду Дюссельдорфа обоснование своей апелляции на решение Федерального сетевого агентства Германии, отказавшегося освободить газопровод от действия новых норм газовой директивы ЕС. Об этом говорится в сообщении оператора, поступившем в РБК.

15 июня оператор газопровода «Северный поток-2» подал апелляцию в суд Дюссельдорфа на решение немецкого регулятора, признавшего газопровод не соответствующим критерию завершенности проекта. В мае регулятор отказался вывести «Северный поток-2» из-под действия новых норм газовой директивы. На отмену ограничений могут претендовать газопроводы, достроенные к 23 июля 2019 года, однако «Северный поток-2» не подпадает под это требование.

В компании Nord Stream 2 заявили, что на указанную дату газопровод был полностью готов с точки зрения экономической функциональности.

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«Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения «завершение проекта» до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС», — говорится в сообщении.

Оператор отметил, что «Северный поток-2» получил все необходимые разрешения и реализуется в соответствии с применимым национальным и международным законодательством.

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Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

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Ранее в Nord Stream 2 называли поправки к газовой директиве незаконной дискриминацией.

В ноябре 2019 года оператор «Северного потока-2» подал в суд ЕС иск о частичной отмене поправок к газовой директиве. Однако позднее иск Nord Stream 2 был отклонен.

В июле прошлого года Nord Stream 2 попросила Европейский суд отменить поправку в газовую директиву ЕС, под которую подпадают газопроводы из третьих стран. Согласно поправке, добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории Евросоюза, должны заниматься разные компании. Оператор тогда увидел в этом попытки поставить «Северный поток-2» в невыгодное положение и препятствовать его строительству.

Теги: Северный поток-2, Nord Stream 2, суд
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