Nord Stream 2 обосновала апелляцию на решение по газовой директиве

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Оператор строительства газопровода «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, представил Высшему региональному суду Дюссельдорфа обоснование своей апелляции на решение Федерального сетевого агентства Германии, отказавшегося освободить газопровод от действия новых норм газовой директивы ЕС. Об этом говорится в сообщении оператора, поступившем в РБК.

15 июня оператор газопровода «Северный поток-2» подал апелляцию в суд Дюссельдорфа на решение немецкого регулятора, признавшего газопровод не соответствующим критерию завершенности проекта. В мае регулятор отказался вывести «Северный поток-2» из-под действия новых норм газовой директивы. На отмену ограничений могут претендовать газопроводы, достроенные к 23 июля 2019 года, однако «Северный поток-2» не подпадает под это требование.

В компании Nord Stream 2 заявили, что на указанную дату газопровод был полностью готов с точки зрения экономической функциональности.

«Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения «завершение проекта» до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС», — говорится в сообщении.