Nord Stream 2 AG потребовала от суда ЕС прекратить дискриминацию

Компания-оператор «Северного потока-2», Nord Stream 2 AG, обратилась в Европейский суд с просьбой об отмене дискриминационных мер против проекта газопровода. Сообщение об этом опубликовано пресс-службой компании.

Nord Stream 2 AG добивается отмены поправки в газовую директиву ЕС, затрагивающую работу газопровода. Эта поправка, под номером 2019/692, распространяет правила газового регулирования ЕС на газопроводы, идущие в союз из третьих стран. В результате они должны соответствовать таким требованиям как, например, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

«Поправка была разработана и принята исключительно с целью поставить в невыгодное положение проект и препятствовать созданию трубопровода «Северный поток-2», — заявили в компании.

Генеральный директор Nord Stream 2 AG Матиас Варниг заметил, что эта поправка наносит ущерб не только «Северному потоку-2», но и другим коммерческим проектам, а также подрывает возможности ЕС по привлечению инвестиций в энергетический сектор.