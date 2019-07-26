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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Nord Stream 2 AG потребовала от суда ЕС прекратить дискриминацию

Компания-оператор «Северного потока-2», Nord Stream 2 AG, обратилась в Европейский суд с просьбой об отмене дискриминационных мер против проекта газопровода. Сообщение об этом опубликовано пресс-службой компании.

Nord Stream 2 AG добивается отмены поправки в газовую директиву ЕС, затрагивающую работу газопровода. Эта поправка, под номером 2019/692, распространяет правила газового регулирования ЕС на газопроводы, идущие в союз из третьих стран. В результате они должны соответствовать таким требованиям как, например, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

«Поправка была разработана и принята исключительно с целью поставить в невыгодное положение проект и препятствовать созданию трубопровода «Северный поток-2», — заявили в компании.

Генеральный директор Nord Stream 2 AG Матиас Варниг заметил, что эта поправка наносит ущерб не только «Северному потоку-2», но и другим коммерческим проектам, а также подрывает возможности ЕС по привлечению инвестиций в энергетический сектор.

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Мощность «Северного потока-2» составит 55 млрд куб. м газа в год, затраты на строительство оцениваются в €9,5 млрд. Инвесторами проекта выступают компании OMV, Uniper, Engie, Shell, Wintershell. Трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Финляндии и Швеции.

Против строительства газопровода активно выступает Киев. Власти Украины опасаются, что после начала его работы Россия прекратит или резко сократит транзит газа через ее территорию, что нанесет существенный урон бюджету страны. Против СП-2 выступал также Вашингтон.

Теги: Nord Stream 2 AG, Евросоюз
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