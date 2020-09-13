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В Минске провайдер ограничил мобильный интернет по требованию властей

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Белорусский оператор связи «А1 Беларусь» сообщил, что по требованию властей 13 сентября снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета», — говорится в сообщении.

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Фото: Tut.By / AP

Провайдер предупредил, что выполнение данного требования может привести к перебоям в работе интернета или его отключению.

По словам корреспондента РБК, мобильный интернет в центре Минска не работает.

Белорусский провайдер уже неоднократно ограничивал интернет по требованию властей. Так, 23 августа в компании объяснили, что власти потребовали сделать это в целях национальной безопасности.

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13 сентября белорусская оппозиция проводит очередную акцию протеста. Задерживать демонстрантов стали до начала мероприятия. В МВД сообщили, что на 15:00 мск в столице были задержаны 250 человек. Общее количество участников, как утверждают в ведомстве, не превышает 3 тыс. человек. «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев писал о 150 тыс. протестующих.

Теги: Минск, Белоруссия, интернет
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