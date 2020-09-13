В Минске провайдер ограничил мобильный интернет по требованию властей

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Белорусский оператор связи «А1 Беларусь» сообщил, что по требованию властей 13 сентября снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Провайдер предупредил, что выполнение данного требования может привести к перебоям в работе интернета или его отключению.

По словам корреспондента РБК, мобильный интернет в центре Минска не работает.